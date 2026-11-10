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Energiepreise 10.11.2026 15:06:44

US-Inflation zieht an: Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

US-Inflation zieht an: Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober stärker als erwartet gestiegen.

Wie das Bureau of Labor Statistics mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 0,3 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,3 Prozent, erwartet worden waren nur 0,2 Prozent. Jahresteuerungsraten wurden nicht berechnet, weil die Indizes im Vorjahr wegen der Schliessung von Behörden nicht berechnet worden waren. Volkswirte hatten eine Gesamtteuerung von 3,9 (September: 3,7) Prozent prognostiziert und eine Kernteuerung von 2,7 (2,6) Prozent. Die Energiepreise kletterten auf Monatssicht um 0,7 Prozent und die Nahrungsmittelpreise um 0,5 Prozent.

DJG/hab

DOW JONES

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