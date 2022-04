US-Industrie fährt im März Produktion hoch

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Industrie in den USA hat im März ihre Produktion den dritten Monat in Folge hochgefahren. Sie stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Getrieben wurde der Anstieg durch einen Aufschwung in der Fahrzeugproduktion - ein Zeichen dafür, dass das verarbeitende Gewerbe trotz anhaltender Lieferengpässe und hoher Kosten seine Wachstumsdynamik beibehielt. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,4 Prozent prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung erhöhte sich auf 78,3 Prozent von revidiert 77,7 (vorläufig: 77,6) Prozent im Vormonat. Ökonomen waren von 77,8 Prozent ausgegangen.

Die Industrieproduktion war im vorangegangenen Monat revidiert um ebenfalls 0,9 (vorläufig: 0,5) Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich wurde im März 5,5 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Grossteil der Industrieproduktion steht, wurde im März gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,9 Prozent verzeichnet, nach einem Anstieg um 1,2 Prozent im Vormonat.

Umfragen im verarbeitenden Gewerbe und Echtzeitdaten signalisierten zu Beginn des Jahres eine leichte Verbesserung der Lieferketten, doch weitere Störungen aufgrund von Lockdowns in China und des Krieges in der Ukraine könnten laut Ökonomen die erzielten Fortschritte wieder zunichtemachen.

