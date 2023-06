US-Erzeugerpreise deuten im Mai auf abflauende Inflation

Börse aktuell - Live Ticker

Vor der grossen US-Zinsentscheidung agieren die Anleger am heimischen Aktienmarkt eher zurückhaltend. Am deutschen Aktienmarkt geht es leicht bergauf. An der Wall Street dürften sich die Bewegungen zum Handelsstart in Grenzen halten. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.