US-Beschäftigung im März stärker gestiegen als erwartet

Börse aktuell - Live Ticker

Vor dem Wochenende scheinen die Anleger an den US-Börsen die Hiobsbotschaft vom Vortag verdaut zu haben. Sowohl der heimische als auch der deutsche Markt geben am letzten Handelstag der Woche kräftig nach. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Freitag abwärts, in Shanghai fand kein Handel statt.