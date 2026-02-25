Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’427 0.5%  DAX 25’171 0.7%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’172 0.9%  Gold 5’211 1.3%  Bitcoin 52’489 5.9%  Dollar 0.7728 -0.1%  Öl 70.7 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
Nordex-Aktie hebt ab: Nordex überzeugt im Schlussquartal und hebt Margenziel an
Sandisk-Aktie im Fokus: Das nächste NVIDIA?
E.ON-Aktie höher: E.ON weitet Investitionsstrategie aus und plant weiteren Gewinnanstieg
Rheinmetall-Aktie gibt dennoch nach: Offenbar Zuschlag für Drohnen-Auftrag der Bundeswehr erhalten - auch RENK und TKMS schwächer
Suche...
25.02.2026 17:30:36

Unbegleiteter Güterverkehr soll über 2030 hinaus gefördert werden

Bern (awp/sda) - Der Bundesrat will den unbegleiteten kombinierten alpenquerenden Güterverkehr auch nach dem Jahr 2030 finanziell fördern. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort der Landesregierung auf zwei Motionen in den eidgenössischen Räten hervor. Bisher ist diese Förderung bis zum Jahr 2030 befristet.

Die beiden Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen des Stände- und des Nationalrats (KVF) fordern die Fortsetzung der Subventionierung mit dem Argument, Transportunternehmen bräuchten Planungssicherheit. Es gelte, den aktuellen Trend der Rückverlagerung von Gütertransporten durch die Alpen auf die Strassen zu brechen.

Diese beiden Motionen beantragt der Bundesrat zur Annahme. Noch Mitte November sagte Verkehrsminister Albert Rösti bei der Präsentation des neuen Verlagerungsberichts des Bundes, der Bundesrat prüfe die Fortsetzung der Subventionen für den kombinierten Verkehr durch die Alpen über 2030 hinaus.

Unter unbegleitetem kombiniertem Verkehr versteht man die Beförderung eines von seinem Fahrer nicht begleiteten Motorfahrzeugs mit einem anderen Verkehrsträger, zum Beispiel der Bahn. Es kann sich auch um einen Container handeln, der beispielsweise im Süden der Alpen zu einem Verladeterminal gebracht wird und dann die Alpen auf der Schiene durchquert.

Seit der Annahme der Alpeninitiative durch das Schweizervolk im Jahr 1994 steht in der Verfassung, dass pro Jahr aus Gründen des Umweltschutzes höchstens 650'000 Lastwagen durch die Schweizer Alpen fahren dürfen. Doch ist diese Zahl immer wieder überschritten worden - 2024 waren es 960'000 Fahrten. Und der Anteil der Bahn am Güterverkehr durch die Alpen hat 2024 abgenommen.

mk/

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie gibt dennoch nach: Offenbar Zuschlag für Drohnen-Auftrag der Bundeswehr erhalten - auch RENK und TKMS schwächer
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Novo Nordisk-Aktie im freien Fall: Dreifach-Schock belastet - neue Partnerschaft verkündet
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten

Top-Rankings

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:45 US-Anleihen: Leichte Kursverluste
17:45 Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert wieder über 25.000 Punkte
17:43 Krisengeplagtes 'Artemis 2'-Raketensystem kommt zurück in Hangar
17:43 Epstein-Affäre: Hillary Clinton sagt vor US-Kongress aus
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Februar 2026
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. März 2026
17:25 Asbest-Alarm bei Sandspielzeug - Rückrufe in vielen Läden
17:25 Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste
17:19 Microsoft-Gründer Bill Gates gesteht offenbar Affären und Fehler im Umgang mit Epstein
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 25.02.2026 - 17.00 Uhr