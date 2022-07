Umweltministerin Sommaruga an EU-Ministertreffen in Prag

Bern (awp/sda) - Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist am Mittwoch in Prag an einem informellen EU-Umweltministertreffen. Das Treffen dient der Vorbereitung der 15. Uno-Konferenz zur Biodiversität (COP15), die im Dezember in Montreal stattfindet.

Die Schweiz setze sich für einen griffigen globalen Zielrahmen zum Schutz der Biodiversität ein, heisst es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) vom Mittwoch.

Weitere wichtige Themen in der tschechischen Hauptstadt sind demnach die Folgen des Krieges in der Ukraine für die Umwelt und die Anpassung an den Klimawandel. In Prag trifft Sommaruga zudem den tschechischen Verkehrsminister Martin Kupka für ein bilaterales Gespräch.

Von Sonntag bis Dienstag (17. bis 19. Juli) nimmt Sommaruga zudem am Petersberger Klimadialog in Berlin teil. Dieses Treffen dient laut Uvek der Vorbereitung auf die 27. Uno-Klimakonferenz (COP 27), die im November 2022 in Sharm el-Sheik in Ägypten stattfindet.