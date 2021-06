Uhrenmesse Geneva Watch Days startet erneut Ende August

Genf (awp) - Die von der Marke Bulgari und anderen Uhrenherstellern wie Breitling ins Leben gerufene Uhrenmesse Geneva Watch Days findet wie bereits im vergangenen Jahr im Spätsommer statt. Damals wurde sie in ihrer ersten Ausgabe wegen der Coronapandemie von April auf Ende August verschoben.

In diesem Jahr soll die Messe am 30. August beginnen und am 3. September zu Ende gehen, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Der Erfolg im vergangenen Jahr habe die Gründungsmarken und ihre Partner dazu ermutigt, im Jahr 2021 erneut eine Messe mit ähnlichem Format durchzuführen.

Insgesamt werden rund 20 Marken ihre Produkte in verschiedenen Genfer Hotels, in Manufakturen oder Boutiquen präsentieren. Die Präsentationen werden auch auf digitalen Kanälen über Videokonferenzen übertragen. Nebst Bulgari und Breitling zählen auch Marken wie Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, Gerald Genta, Urwerk, H. Moser & Cie, De Bethune oder MB&F zu den Ausstellern.

