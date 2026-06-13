|Rahmenabkommen
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13.06.2026 19:55:00
Trump: Abkommen zwischen USA und Iran soll am Sonntag unterzeichnet werden
Monate nach Beginn des Iran-Kriegs scheint ein Abkommen zwischen den beiden Parteien in greifbarer Nähe.
Laut Medienberichten hatte der Iran eine Vereinbarung für Sonntag zuletzt jedoch ausgeschlossen - auch wenn Irans Aussenminister Abbas Araghtschi am Freitag noch bestätigte, dass ein Abkommen zum Greifen nah sei.
Am Vorabend hatte bereits Pakistans Regierung, die zwischen den beiden Parteien vermittelt, berichtet, die Vertreter aus den USA und dem Iran hätten sich über ein Abkommen verständigt.
Ein Abkommen wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Ende des Kriegs, der bereits seit 28. Februar wütet. Seit der Waffenruhe, auf die sich die Staaten Anfang April geeinigt hatten, folgten Friedensgespräche, bei denen es jedoch keinen Durchbruch gab. Zwischenzeitlich drohte der Konflikt immer wieder zu eskalieren.
Julia Walter, Redaktion finanzen.ch
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