Trafigura erhält mit Stephan Jansma neuen Finanzchef

Singapur/Genf (awp) - Beim Rohstoff-Handelskonzern Trafigura kommt es zu Änderungen im Top-Management. Finanzchef Christophe Salmon wird nach zwölf Jahren beim Unternehmen per Ende Juni 2024 in den Ruhestand treten und durch Stephan Jansma, derzeit CFO Asien-Pazifik, ersetzt.

Jansma verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Rohstoff- und Bankenbranche, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Er kam 2013 als Head of Structured and Trade Finance zu Trafigura und wurde 2021 CFO Asia Pacific mit Sitz in Singapur. Zuvor war er bei der Rabobank als Head of Energy Asia und bei der Fortis Bank in London, den Niederlanden und Singapur tätig.

Per Ende September wird den Angaben zufolge ausserdem Jose Maria Larocca ebenfalls aus dem Unternehmen ausscheiden. Er kam 1994 zu Trafigura und wurde 2007 als Leiter des Bereichs Öl und Erdölprodukte in die Geschäftsleitung berufen. Er wird laut einer Sprecherin nicht ersetzt.

Trafigura hat seinen Hauptsitz in Singapur, betreibt aber in Genf eine wichtige Niederlassung.

