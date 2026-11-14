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Tausende Flugausfälle 14.11.2026 09:18:37

Technik-Panne sorgt für Tausende Flugausfälle in den USA, Schweiz kaum betroffen

Technik-Panne sorgt für Tausende Flugausfälle in den USA, Schweiz kaum betroffen

Eine technische Panne hat in den USA landesweites Chaos im Flugbetrieb ausgelöst und Zehntausende Passagiere zum Einstieg ins Wochenende auf eine Geduldsprobe gestellt.

Flüge mit Start oder Landung in der Schweiz waren vergleichsweise kaum betroffen.

Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA ein landesweites Startverbot - eine äusserst seltene Massnahme, die es so zuvor nur einmal in den letzten 25 Jahren gab und auch für Passagiere in Europa Folgen hat. Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach von einer Vorsichtsmassnahme nach Kommunikationsproblemen.

Rund vier Stunden später gab die Federal Aviation Administration (FAA) schliesslich Entwarnung und hob das Verbot wieder auf - doch da waren schon Tausende Flüge abgesagt. Und bis der Verkehr wieder normal läuft, dürfte es noch dauern. Da etliche Maschinen und Besatzungen nun dort fehlen, wo sie planmässig für weitere Flüge gebraucht worden wären, dürften die Auswirkungen weit über die Zeit des eigentlichen Stopps hinausreichen.

Etwas Verspätung in der Schweiz

Auch die Fluggesellschaft Swiss erwartet für Samstag die "ein oder andere Verspätung", wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Situation werde sich aber fortlaufend erholen.

Die Swiss musste aufgrund des Startverbots einen Flug streichen. Die Passagiere von Miami nach Zürich seien auf nächste Flüge umgebucht worden, sagte der Sprecher. Die Fluggesellschaft musste demnach keine Flüge umleiten. Landungen seien möglich gewesen.

Ein Blick auf die Ankünfte am Flughafen Zürich zeigte, dass etwa ein Swiss-Flug aus New York am Samstag mit knapp zwei Stunden Verspätung erwartet wurde. Ein späterer Flug der US-Fluggesellschaft United Airlines aus Washington sollte rund eine Stunde später als geplant in Zürich landen.

Die ersten beiden United-Airlines-Flüge am Samstag aus den USA nach Genf sollten hingegen nur mit wenigen Minuten Verspätung landen, wie der Webseite des Genfer Flughafens zu entnehmen war. Ein Swiss-Flug von New York nach Genf wird voraussichtlich gar einige Minuten früher als geplant landen.

Als Reaktion auf die Lage in den USA wurden in der Schweizer Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten zeitweise ausgesetzt, wobei die unmittelbaren Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts gering blieben. Am Morgen gab es dann rasch Entwarnung.

Chaos an den Flughäfen - pünktlich zum Wochenende

Am Freitagabend (Schweizer Zeit) hatte die Federal Aviation Administration (FAA) überraschend ein Startverbot überall in den USA verhängt. Es war erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den Vereinigten Staaten seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Massnahme im Januar 2023. Damals war der Auslöser ein Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden.

In der Folge sassen zehntausende Reisende plötzlich an Flughäfen fest und hatten keine Klarheit darüber, wie es weitergeht. American Airlines teilte schon kurz nach Verkündung des Startverbots mit, Verbindungen bis Ende des Tages würden auf jeden Fall betroffen sein.

"Niemand hat im Moment Antworten"

An wichtigen Drehkreuzen in den USA bildeten sich lange Schlangen, tausende Flüge wurden abgesagt. In Chicago explodierte wie an vielen anderen Flughäfen die Nachfrage nach Mietwagen. Fluggäste versuchten, irgendwie an ihr Gepäck zu kommen und per Auto ans Ziel zu kommen. Aktien des Mietwagenanbieters Hertz gewannen deshalb sprunghaft an Wert. Auch die Nachfrage nach Hotels kletterte vielerorts.

In Las Vegas wollte eine von vielen gestrandeten Flugreisenden beim Personal erfragen, wie es nun weitergeht - bekam aber keine Auskunft. "Niemand hat im Moment Antworten", sagte sie dem Sender CBS. Eine CBS-Reporterin berichtete derweil von chaotischen Zuständen am Flughafen in Atlanta. Wie lang der Stopp anhalten würde, war zu dieser Zeit noch völlig unklar.

"Instabilität" im Funk- und Radarsystem

Auch wenn die FAA ihre Beschränkung nach einigen Stunden wieder aufhob: Es werde noch einige Zeit brauchen, um die Flugbewegungen wieder vollumfänglich in Gang zu bringen, sagte Verkehrsminister Sean Duffy. Zum Samstag werde es hoffentlich wieder mehr Flüge geben.

Duffy sagte, dass das Chaos auf "Instabilität" im Funk- und Radarsystem zurückgehe. Router seien mit Daten überlastet und deswegen heruntergefahren worden. Kern des Problems sei gewesen, dass ein altes analoges System und ein neues digitales System nebeneinander betrieben worden seien.

Computersysteme aus den 80er Jahren

Die Infrastruktur hinter dem US-Luftfahrtsystem ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Stückwerk. Anfang November hatte Duffy angekündigt, dass bis Ende 2028 Computersysteme ausgemustert werden sollen, die noch aus den 80er Jahren stammen und längst veraltete Disketten verwenden.

Sein Parteikollege Duffy und die FAA hätten in das System eingegriffen, um Fehler zu beheben, sagte der republikanische Heimatschutzminister Mullin. Das habe das alte System in die Knie gezwungen. "Deswegen funktioniert Flickwerk nicht."

Hinweise auf eine Cyberattacke als Auslöser gebe es bisher nicht, sagte Mullin. Ausschliessen könnte man zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts.

Von einem Fehler der Regierung wollte Duffy indes nichts wissen. Es sei alte Technik gewesen, die versagt habe, nicht die neue. Die Regierung von Präsident Donald Trump führt Probleme in der US-Luftfahrt oft auf die Untätigkeit des Kabinetts seines demokratischen Vorgängers Joe Biden zurück.

Washington (awp/sda/dpa)

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