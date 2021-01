Taiwan-Chip-Krise bei Autos ruft Altmaier auf den Plan

FRANKFURT (Dow Jones)--Die massiven Engpässe der deutschen Autoindustrie bei wichtigen Halbleiterprodukten wie Mikrochips und Sensoren rufen nun auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf den Plan. Wie die "Saarbrücker Zeitung" berichtet, hat sich der Minister per Brief an die taiwanesische Regierung gewandt und um Hilfe bei der Lösung der aktuellen Versorgungsprobleme gebeten. Das Schreiben liegt der Zeitung vor.

Taiwan ist Sitz des Herstellers TSMC, der für die deutsche Automobilindustrie der zentrale Lieferant ist. In dem Schreiben an Wirtschaftsministerin Wang sowie Vize-Premier Shen erinnert Altmaier an die hohe Bedeutung zusätzlicher Kapazitäten an Halbleitern für den Fahrzeugbau, berichtet die Zeitung. Die Lösung der aktuellen Versorgungsprobleme sei für ihn "von herausragender industriepolitischer Bedeutung", da ansonsten die wirtschaftliche Corona-Erholung der Branche gefährdet werde. Ausserdem betont Altmaier, dass der deutsche Automobilsektor und die mit ihm verbundenen Industriezweige "für die Revitalisierung der Weltwirtschaft sehr wichtig" seien.

Der Branchenverband VDA und einige Hersteller waren kürzlich an Altmaier herangetreten, weil der Chip-Mangel die Autoproduktion erheblich beeinträchtigt. Hintergrund sind unter anderem Corona-Ausfälle bei den asiatischen Lieferanten sowie Umstellungen der Produktion auf Halbleiter für Unterhaltungselektronik und Medizintechnik.