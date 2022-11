Tabakfirma in Boncourt JU: Fabrikpersonal mandatiert Gewerkschaften

(Zusammenfassung)

Boncourt JU (awp/sda) - Im Konsultationsverfahren zur Rettung der von der Schliessung bedrohten Tabakfabrik in Boncourt JU können die Gewerkschaften Unia und Syna das Personal vertreten. Das haben die Angestellten an einer Personalversammlung beschlossen.

Wie Syna-Gewerkschaftssekretär Laurent Crevoisier am Freitag in Delsberg JU vor den Medien bekanntgab, fällten die Angestellten den Beschluss am Mittwoch fast einstimmig. Vor einer Woche hatte die Betreiberin des Werks, British American Tobacco (BAT), angekündigt, das Werk im Kanton Jura schliessen zu wollen.

Laut Unia nahmen 99 Prozent der Beschäftigten an der Personalversammlung teil. Zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt wollen nun Unia und Syna BAT Vorschläge zur Rettung einreichen. Die Gewerkschaften sind vorsichtig optimistisch. Im Werk arbeiten 220 Personen.

Am Donnerstag haben Gewerkschaftsvertreter die Schweizer BAT-Unternehmensspitze getroffen. Dabei wurden das weitere Vorgehen in diesem Konsultationsverfahren bestimmt. Das Treffen sei in einem konstruktiven Klima verlaufen. In diesem Stadium des Verfahrens gebe es keine Verhandlungen über einen Sozialplan, hiess es. Die kommenden Wochen würden genutzt, um nach Alternativen zur Schliessung zu suchen.

Entscheid im Dezember

Das multinationale Unternehmen BAT hatte letzte Woche ein Konsultationsverfahren im Zusammenhang mit dem Standort Boncourt eröffnet, eine Vorstufe zu einer Massenentlassung. Es kann entweder zu einer teilweisen oder zu einer vollständigen Schliessung des Standorts führen. Der endgültige Entscheid wird im Dezember getroffen.

Derweil mobilisiert sich eine ganze Region, um das symbolträchtige Unternehmen zu retten. Die politischen Parteien des Kantons Jura wollen sich für die Verteidigung des Standorts einsetzen und ein Unterstützungskomitee gründen. Der Gemeinderat von Boncourt und die kantonalen Behörden versicherten, dass sie die Belegschaft während der Konsultationsphase voll unterstützen würden.

Budget 2023 noch offen

In Boncourt wirkt sich eine mögliche Verlagerung der Produktionsstätte bereits auf das Dorfleben aus. Die Gemeinde mit 1200 Einwohnern verschob die ursprünglich für Anfang Dezember geplante Prüfung des Budgets 2023.

Ein Weggang von BAT, dem bei weitem grössten Beitragszahler, hätte erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen. An der Gemeindeversammlung wird die Abstimmung über das Budget durch einen Punkt mit der Überschrift "Finanzlage" ersetzt, wie es in einer Mitteilung hiess.

Die Tabakfabrik wurde 1814 von der Familie Burrus gegründet und ging 1996 in den Besitz von Rothmans International über. Letztere fusionierte 1999 mit dem multinationalen Unternehmen BAT, das die Fabrik zu seinem Hauptsitz in der Schweiz machte. Seit 1887 stellt sie die berühmten Schweizer Zigaretten "Parisienne" her, die zweitmeistverkaufte Marke des Landes.