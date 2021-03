SZKB beruft Patrick Caspar in die Geschäftsleitung

St. Gallen (awp) - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Patrick Caspar in die Geschäftsleitung berufen. Er wird per 1. April die Leitung des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenkunden übernehmen, wie die SZKB am Mittwoch mitteilte. Er folgt auf Lukas Camenzind, der bekanntlich die Bank auf eigenen Wunsch verlässt.

Caspar ist seit Februar 2020 als Leiter der Region Ausserschwyz mit neun Filialen und dem Gewerbekundenzentrum für die SZKB tätig. Davor war er als Leiter Vertriebsentwicklung für die Graubündner Kantonalbank tätig.

sig/uh