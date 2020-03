Syngenta und Huntsman spenden 50 Tonnen Desinfektionsmittel

Die Chemieunternehmen Syngenta und Huntsman produzieren und spenden 50 Tonnen Desinfektionsmittel für das Schweizer Gesundheitssystem im Kampf gegen das Coronavirus.

Man reagiere damit auf einen dringenden Appell der Schweizer Behörden und stelle die Produktion am Standort Monthey um, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die erste Aussendung von 5 Tonnen Hand-Desinfektionsmitteln für Hospitäler und Apotheken soll sofort erfolgen. Es seien drei bis fünf Tonnen pro Woche nötig, um die Sicherheit des Gesundheitspersonals, der Patienten und der Öffentlichkeit zu gewährleisten, wie es heisst.

Normalerweise werde in Monthey kein Desinfektionsmittel produziert, aber man sei in der Lage, die Anlagen schnell umzustellen. "Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Unterstützung für die lokalen Einrichtungen einen kleinen Beitrag bei der Bekämpfung dieser globalen Krise liefern können", wird Werksleiter Christian Spühler in dem Communiqué zitiert.

