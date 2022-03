Syngenta Group vergrössert Umsatz und Betriebsgewinn - Börsenpläne auf Kurs

Der Umsatz der Syngenta Group , zu der nebst dem Schweizer Pflanzenschutz- und Saatgutkonzern Syngenta AG auch noch die israelische Adama und die Agrargeschäfte der in China beheimateten Sinochem zählen, wuchs um satte 23 Prozent auf 28,2 Milliarden US-Dollar. Dabei sei der Konzern schneller als seine Mitbewerber gewachsen.

Der Agrochemiekonzern profitierte nicht zuletzt von hohen Preisen für Agrarerzeugnisse wie Weizen oder Mais, sagte ein Firmensprecher im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Können die Landwirte mit einer guten Ernte viel verdienen, steigt für sie der Anreiz, Produkte von Syngenta und Co. zum Schutz ihrer Pflanzen einsetzen.

Hohes Wachstum in China - Fragezeichen in der Ukraine

Auch punkto Profitabilität erreichte die Syngenta Group Höchstwerte. Das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA legte um 14 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar zu, wuchs damit aber etwas weniger schnell als der Umsatz. Im Vorjahr hatte die Gruppe noch von Kosteneinsparungen aus dem Zusammenschluss profitiert.

Alle Geschäftsbereiche trugen den Angaben zufolge zum Wachstum bei. Die Gruppe sei auch in allen Regionen gewachsen, insbesondere in China und im asiatisch-pazifischen Raum. In China etwa seien die Verkäufe um 27 Prozent gestiegen. Die Syngenta Group China steuert mittlerweile 7,4 Milliarden Dollar zum Jahresumsatz bei.

In der Ukraine und in Russland erzielt Syngenta jeweils weniger als zwei Prozent des Jahresumsatzes, ergänzte der Sprecher. Der Krieg macht derzeit die Landwirtschaft in vielen Teilen der "Kornkammer" unmöglich. Etwa 400 Millionen Menschen sind von Russland und der Ukraine abhängig, da diese Länder eine wichtige Rolle in der globalen Lebensmittelversorgungskette spielen.

Börsenpläne auf Kurs

An den Plänen für einen Börsengang am STAR Market in Shanghai noch in diesem Jahr wird festgehalten. "Wir sind zuversichtlich, unseren ursprünglichen Zeitplan einhalten zu können", sagte der Firmensprecher zu AWP. Der Zeitplan sieht einen Börsengang innerhalb von 5 Jahren nach der Übernahme durch Chemchina vor.

Syngenta war im Jahre 2000 aus der Fusion der Agroaktivitäten von Novartis und der britischen AstraZeneca entstanden. Das Unternehmen war bis zur Übernahme durch Chemchina im Jahre 2017 an der Schweizer Börse kotiert. Zwei Jahre vorher hatten die Basler einen Übernahmeversuch von Monsanto noch abgewehrt. Der US-Konzern wurde danach von Bayer geschluckt.

Syngenta hofft auf zwei Drittel der Normalernte in der Ukraine

Die Ukraine gilt auch als die "Kornkammer Europas". Das Land ist einer der grössten Weizenexporteure der Welt. Etwa ein Drittel der fruchtbaren Schwarzerde-Böden befinden sich in dem Land. Doch der Krieg hat vieles verändert.

Just in diesem Moment würden sich viele Ukrainische Landwirte um die Aussaat kümmern. Doch die Kampfhandlungen machen derzeit die Landwirtschaft in vielen Teilen des Landes unmöglich. Aber was jetzt nicht ausgebracht wird, kann später nicht geerntet werden.

Laut dem Agrochemiekonzern Syngenta ist noch zu früh, um zu wissen, wie viel der Ernte in der Ukraine verloren gehen wird. "Wir hoffen, dass wir rund zwei Drittel dessen, was normalerweise möglich wäre, retten können", sagte ein Firmensprecher im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

In der Folge des Einmarschs Russlands in der Ukraine sind die ohnehin schon stark gestiegenen Preise für Weizen oder andere Feldfrüchte noch schneller in die Höhe geklettert. Auch Russland spielt eine wichtige Rolle in der globalen Lebensmittelversorgungskette.

Lebensmittelkrise abwenden

Syngenta will daher - wo immer dies möglich sei - den Landwirten in der Region weiterhin Saatgut und Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stellen. "Die Profitabilität steht dabei nicht im Vordergrund", betonte der Sprecher.

Die Waren, die Syngenta heute versende, seien nicht mehr gegen Verluste versichert. "Wir gehen diese hohen Risiken bewusst ein und glauben, dass es das Richtige ist", sagte er. Denn die Lebensmittelkrise könnte zu einer erheblichen Nahrungsmittelknappheit führen, die vor allem die ärmsten Länder der Welt treffen würde.

In der Ukraine beschäftigt Syngenta rund 730 Mitarbeitende - deren Sicherheit habe absolute Priorität. "Viele haben das Land verlassen. Wir tun alles, um sie zu unterstützen", sagte der Sprecher.

Viele westliche Firmen ziehen sich aus Russland zurück. Syngenta - wie die gesamte Branche - bleibt aus humanitären Gründen in dem Land. Die Uno betrachtet Saatgut als humanitäres Gut, Produkte für die Pflanzenproduktion werden nicht sanktioniert.

Syngenta stösst mehr CO2 aus im Jahr 2021

yngenta hat seine Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr deutlich intensiviert. Pro Umsatzdollar emittierte das Unternehmen 586 Gramm CO2-Äquivalente. Auf jeden Gewinndollar umgerechnet liegt der Treibhausgasausstoss bei 1,4 Kilo. Das entspricht gegenüber dem Basisjahr 2016 einer Verschlechterung um 10 Prozent, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht hervorgeht.

Die absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen, also die Emissionen aus dem eigenen Geschäft und aus der für das eigene Geschäft eingekauften Energie, seien zwar seit 2016 um 19 Prozent gesunken, heisst es. Dafür seien in dieser Zeit die Scope-3-Emissionen, also die durch Dritte versachten Emissionen, etwa von Zulieferern, öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäftsreisen oder Abfall, um fast einen Drittel gestiegen. Und diese machen bei Syngenta laut der Mitteilung mit 93 Prozent den Löwenanteil der Treibhausgasemissionen aus.

"Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir unsere Scope-3-Emissionen in der Lieferkette reduzieren", schreibt das Unternehmen denn auch in dem Bericht. Syngenta arbeite intensiv daran, die Emissionen der Stufe Scope 3 zu verringern. Aktuell konzentriere man sich auf die Verbesserung der Effizienz der Produktionsprozesse, die Entwicklung und Umsetzung standortbezogener Energiesparprogramme, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen und die Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutz- und Saatgutlieferanten, heisst es. Zudem optimiere das Unternehmen auch sein Geschäftsreise- und Logistiknetzwerk.

Bis 2030 will das Unternehmen seine Kohlenstoffintensität anlehnend an die Science Based Targets Initiative (SBTi) gegenüber dem Basisjahr und auf Grundlage des Gewinns um 68 Prozent senken.

