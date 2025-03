Swissport zieht sich offenbar vom Flughafen Rom Fiumicino zurück

Der Schweizer Bodenabfertiger habe auf Drängen des Flughafenbetreibers in Rom rund 2500 Mitarbeitende an einen Konkurrenten übergeben müssen, wie das Verlagshaus CH Media am Mittwoch berichtete. Zuvor hatte Swissport in einem Vergabeverfahren keinen Zuschlag erhalten.

Swissport hat demnach den Entscheid angefochten. Der Wechsel der Angestellten geschehe "trotz der immer noch laufenden rechtlichen Prüfung", wurde eine Swissport-Sprecherin im Bericht zitiert. Man habe die Tätigkeiten am Flughafen vor einem Monat eingestellt. Swissport prüfe weitere rechtliche Schritte.

Swissport hatte im Frühling 2022 die Bodenabfertigung am Flughafen Rom Fiumicino von der insolventen Alitalia beziehungsweise deren Nachfolgefirma übernommen. Das Unternehmen wickelte danach dort laut eigenen Angaben die Hälfte des Flugverkehrs ab. Swissport hatte auch ehemalige Alitalia-Mitarbeitende übernommen. Im Spätsommer darauf schrieb Rom die Kontingente für die Vertragsunternehmen der Bodendienstleistungen für sieben Jahre neu aus. Den Zuschlag erhielten drei Konkurrenten.

Swissport ist global mit rund 61'000 Mitarbeitenden an 279 Flughäfen in 45 Ländern präsent. Am Flughafen Zürich ist das Unternehmen seit 1996 tätig und beschäftigt dort rund 2300 Mitarbeitende. Dort hat das Unternehmen jüngst die Lizenz für die Bodenabfertigung um weitere sieben Jahre bis 2032 verlängert.

to/hr

Opfikon/Rom (awp)