Swissport gewinnt jordanische Airline als Kunden in Saudi-Arabien

Zürich (awp) - Swissport hat einen neuen Auftrag in Saudi-Arabien erhalten. Der Flughafendienstleister übernimmt in Al-Ula Passagierdienste und die Vorfeldabfertigung für die Royal Jordanian Airlines. Damit ist die ehemalige Swissair-Tochter nun an sechs Flughäfen im Königreich Saudi-Arabien tätig.

Die Bodenabfertigung findet am "Prince Abdul Majeed bin Abdulaziz International Airport" in Al-Ula statt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Swissport werde für Royal Jordanian bei zwei wöchentlichen Flügen von und nach Amman im Einsatz sein.

Swissport ist seit 2016 in Saudi-Arabien aktiv. Im letzten November hatte sich der Fluglogistiker mit Asyad, einer saudi-arabischen Holding-Gruppe in Familienbesitz, zusammengeschlossen, um seine Position weiter auszubauen.

2023 beförderte Swissport 7,7 Millionen Passagiere im Königreich, knapp doppelt so viele wie im Vorjahr. Man rechne damit, dass das Flugvolumen weiter deutlich zulegen werde, heisst es in der Mitteilung.

ls/uh