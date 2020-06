Swissport erhält Uno-Auftrag zur Verteilung von Hilfsgütern

Zürich (awp) - Das Flugzeug-Abfertigungsunternehmen Swissport arbeitet künftig für den Transport von medizinischen Hilfsgütern im Kampf gegen Covid-19 mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Welternährungsprogramm (WFP) zusammen. Die WHO und WFP haben dazu die Flughäfen Lüttich (Belgien) und Accra (Ghana) als logistische Drehscheiben ausgewählt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Finanzielle Details zur Zusammenarbeit werden keine genannt. Sowohl in Lüttich als auch in Accra spielt Swissport gemäss Communiqué allerdings als Frachtabfertiger ein Schlüsselrolle. Monatlich sollen 100 Millionen Gesichtsmasken und Hygienehandschuhe, 25 Millionen Beatmungsmasken und 2,5 Millionen Corona-Testkits Lüttich in Richtung Westafrika verlassen um die Versorgung mehrerer bedürftiger Regionen zu sichern.

