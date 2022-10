Swiss Re-Studie: Grosse Investitionslücke zur Erreichung von Netto-Null-Zielen

Diese Lücken lassen sich nur gemeinsam durch den öffentlichen und den privaten Sektor schliessen.

Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie des Swiss Re Institute. Der Rückversicherer beziffert die sogenannte Klimainvestitionslücke in den Bereichen Energie, Verkehr, Gebäude und Industrie bis 2050 auf 270 Billionen US-Dollar.

Zwischen 2016 und 2021 sind Investitionen in die Dekarbonisierung jährlich um fünf Prozent gestiegen. "Wenn sie mit dem bisherigen Tempo weiter steigen, wird das Zieljahr 2050 für Netto-Null-Emissionen wohl um 20 Jahre verfehlt", lässt sich Jérôme Haegeli, Chefökonom von Swiss Re, am Mittwoch in einer Mitteilung zitieren.

Mit 114 Billionen Dollar sieht Swiss Re im Verkehr die grösste Investitionslücke. Hier wird am meisten Geld benötigt, um Infrastruktur für Elektromobilität bereitzustellen. Im Energiesektor rechnet der Rückversicherer mit einer 78 Billionen Dollar grossen Lücke, wobei bei den erneuerbaren Energien und der zugehörigen Infrastruktur das grösste Defizit besteht.

Im Gebäude- und Industriesektor wiederum sieht Swiss Re einen Investitionsbedarf von 65 beziehungsweise 14 Billionen Dollar. Der wichtigste Hebel zur Dekarbonisierung ist gemäss der Studie in beiden Sektoren die Energieeffizienz.

Versicherer könnten Markt ankurbeln

Würden die Investitionen jährlich schrittweise über den bisherigen Wachstumstrend hinaus gesteigert, könnte die Lücke bis Mitte des Jahrhunderts geschlossen werden, schreibt die Swiss Re. Der Grossteil der Investitionen müsse aus dem privaten Sektor kommen. Eine bedeutende Rolle sieht die Gruppe bei Versicherern und Pensionskassen.

Die Versicherungswirtschaft könne den Markt ankurbeln, indem sie neue aufkommende Dekarbonisierungslösungen sowie Investitionen in nachhaltige Infrastruktur finanziere, heisst es weiter. Indem die Branche Risiken auffange, könne sie das Risiko-Rendite-Profil klimafreundlicher Investitionsprojekte verbessern.

Regierungen müssen in wichtigen Märkten mit einem klaren politischen Rahmen und Anreizen Vertrauen schaffen. "Vom Gesamtvolumen des globalen Anleihenmarktes entfallen nicht einmal 2 Prozent auf den Markt für grüne Anleihen", so Haegeli. Das sei bei Weitem nicht genug.

"Es muss mehr getan werden, um Investitionshemmnisse abzubauen und die Taxonomie für Klima- und Umweltinvestitionen international zu vereinheitlichen", fordert der Swiss Re-Manager.

bol/mk

Zürich (awp)