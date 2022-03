Sunrise UPC baut Angebot an Lehrstellen markant aus

Zürich (awp) - Der Telekomkonzern Sunrise setzt auf die Jugend. Bis im Sommer 2025 will das Unternehmen die Anzahl Lehrstellen von heute 180 auf 250 erhöhen. Vor allem die Berufsfelder Informatik und Mediamatik sollen verstärkt werden. Hier werde die Zahl der Lehrlinge auf 90 mehr als verdoppelt.

Bereits zum Lehrstellenstart in diesem Sommer sollen rund 20 neue Lehrstellen besetzt werden, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Im Jahr 2019 bildete Sunrise laut den Angaben 143 Lehrlinge und UPC 28 Lernende aus. Diesen Weg wolle das nun fusionierte Unternehmen fortführen. In den letzten Jahren seien zudem über zwei Drittel aller Lehrlinge übernommen worden, hiess es weiter.

sta/jb