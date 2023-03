Streiks beeinträchtigen Verkehr von der Schweiz nach Deutschland

(Zusammenfassung)

Bern (awp/sda) - Die Warnstreiks des Verkehrspersonals in Deutschland beeinträchtigen den Flug- und Bahnverkehr von der Schweiz nach Deutschland und zurück. Die Swiss strich am Montag 42 Flüge ab Zürich und Genf von und nach Deutschland. Andere Fluggesellschaften strichen ihre Flüge von Zürich und Genf aus ebenfalls, wie der Flughafen Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Alle Flüge nach Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München, Nürnberg und Stuttgart wurden annulliert, wie es beim Zürcher Flughafen am Montag hiess. Bereits am Sonntag wurden vier einzelne Flüge zwischen Zürich und München gestrichen, wie die Swiss auf Anfrage mitteilte. Auf dem Euroairport Basel-Mülhausen wurden die Lufthansa-Flüge nach Hamburg und Frankfurt annulliert, wie dem Flugplan zu entnehmen war.

Die deutschen Flughäfen Berlin und Dresden werden von der Swiss derweil weiterhin angeflogen, nach Hamburg gebe es nur Hinflüge. Zu einem Ansturm von wartenden Flugpassagieren sei es nicht gekommen. Die verschiedenen Airlines hätten die entsprechenden Flüge bereits am vergangenen Freitag annulliert, hiess es beim Flughafen Zürich.

SBB ersetzt Zugverbindungen bis zur Grenze

Der nationale öffentliche Verkehr in der Schweiz war, abgesehen von grenzüberschreitenden Verbindungen, von den Warnstreiks in Deutschland nicht betroffen. Die SBB ersetzte ausfallende grenzüberschreitende Züge innerhalb der Schweiz, wie das Verkehrsunternehmen am Montag auf Anfrage mitteilte.

So richtete die SBB unter anderem in der Region Basel eine Ersatzbuslinie für die S6 ins deutsche Zell im Wiesental ein. Die S5 von Basel ins deutsche Weil am Rhein fiel hingegen ganz aus. Die Zugverbindungen der SBB nach Berlin, Hamburg, Kiel und München wurden nur bis zur Schweizer Grenze betrieben. Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) mussten eine mit dem deutschen Südbadenbus geteilte Buslinie ganz übernehmen.

Nichts mit den Streiks in Deutschland zu tun hatten die Verspätungen zwischen Olten SO und Bern am Montagmorgen. Grund für diese sei eine Störung auf der Bahn-2000-Strecke gewesen, teilte die SBB auf Anfrage mit. Diese wurde rasch behoben.

Millionen Menschen von Warnstreik betroffen

Seit Mitternacht standen Bahnen und Busse in Deutschland still. Flugzeuge blieben ebenfalls am Boden. Grund war der Warnstreik der deutschen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Gewerkschaft Verdi. Der Streik soll 24 Stunden dauern.

Millionen Berufspendler, Reisende sowie Teile des Güterverkehrs waren im nördlichen Nachbarland der Schweiz betroffen. Bestreikt wurden nahezu sämtliche deutsche Flughäfen. Wasserstrassen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft waren ebenfalls betroffen. In sieben Bundesländern wurde zudem der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Schweizer Flughäfen und die SBB rieten davon ab, am Montag nach Deutschland zu reisen.