Streik wirkt sich auf Betrieb am Genfer Flughafen aus

Genf (awp/sda) - Der Streik von Angestellten der Bodenabfertigungsfirma Dnata am Flughafen Genf hat am Sonntag zu Flugausfällen und Verspätungen geführt. Nach rund acht Stunden wurde der Streik am Sonntagmittag beendet, wie die Dnata-Belegschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Dies, nachdem die Gewerkschaft VPOD und die Geschäftsleitung eine Einigung erreicht hatten. Am Mittag nahmen die Streikenden die Arbeit wieder auf.

Wegen des Streiks fielen am Sonntagmorgen insgesamt sechs Flüge aus und bei einigen kam es zu Verspätungen von über einer Stunde. Zudem wurden einige Flüge ohne Be- oder Entladen des Gepäcks durchgeführt, wie der Flughafen Genf mitteilte.

Insgesamt verlief der Betrieb am Flughafen jedoch flüssig, wie eine Keystone-SDA Reporterin vor Ort berichtete. Dnata betreute am Sonntag 85 von 419 geplanten Flügen. Insgesamt wurden am Weihnachtsabend fast 52'000 Passagiere am Flughafen erwartet.

Streikbeginn am frühen Morgen

Niedergelegt hat ein Teil der Dnata-Beleschaft die Arbeit am frühen Sonntagmorgen. Bereits zu Beginn der Woche hatte die Gewerkschaft VPOD wegen Uneinigkeiten bezüglich des Lohns mit einem Streik gedroht. Kurz vor 04.30 Uhr versammelten sich am Sonntag dann rund 100 Beschäftigte auf dem Kiss-and-Fly-Parkplatz des Flughafens, wie VPOD-Gewerkschaftssekretär Jamshid Pouranpir der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Mit Transparenten mit der Aufschrift "Prekäre Arbeit, Flugzeug am Boden" forderten die Streikenden eine Lohnerhöhung um fünf Prozent, sowie Zulagen je nach Schwere der Arbeit.

Drei Prozent mehr Lohn

Die Verhandlungen, die am Vormittag zwischen der Gewerkschaft und der Geschäftsleitung geführt wurden, führten schliesslich kurz vor Mittag zu einer Einigung. Den Beschäftigten wurde ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) zugesprochen, den sie seit 2017 nicht mehr hatten, sowie eine Prämie für die Schwere der Arbeit.

Die Vereinbarung sieht ausserdem eine Lohnerhöhung von drei Prozent vor. Gefordert hatten die Streikenden eine Erhöhung um fünf Prozent. Weiter sollen alle Mitarbeitenden einen (vom Arbeitspensum abhängenden) einmaligen Bonus von bis zu 500 Franken erhalten.

Die gleichen Bedingungen gelten demnach auch für das Dnata-Personal in Zürich.

Gewerkschaften zufrieden

"Wir sind sehr zufrieden", sagte VPOD-Gewerkschaftssekretär Pouranpir dazu. Er dankte der Geschäftsleitung dafür, dass sie auf die Belegschaft zugegangen sei.

Auch ein Sprecher von Dnata zeigte sich zufrieden: "Wir sind überzeugt, dass die neue Vereinbarung eine solide Grundlage für eine positive und kooperative Beziehung zwischen den beiden Parteien bieten wird".

Dnata beschäftigt am Flughafen Genf rund 600 Personen. Sie stellen unter anderem Tickets aus und befördern Passagiere und Gepäck am Boden. Das Unternehmen operiert unter anderem für die Fluggesellschaften Emirates, Ethiopian Airlines, Air France, KLM, British Airways, Iberia, Air Lingus und teilweise auch für Easyjet.