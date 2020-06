Stimmung der Dienstleister in China erholt sich unerwartet stark

PEKING (awp international) - In China hat sich die Stimmung in den Dienstleistungsfirmen im Mai überraschend deutlich erholt und signalisiert jetzt wieder ein Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität. Der von der Mediengruppe "Caixin" und dem britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufgsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg im Vergleich zum Vormonat um 10,6 Punkte auf 55,0 Punkte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung hervorgeht.

Analysten wurden vom Ausmass der Stimmungserholung im Mai überrascht. Sie hatten lediglich einen Anstieg auf 47,3 Punkte gerechnet.

Der Indikator liegt jetzt über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Das heisst, der Stimmungsindikator deutet auf ein Anziehen der Aktivitäten im Bereich Dienstleistungen hin. Zuletzt hatte der Indikator im Januar über dieser Marke gelegen. Im Februar war der Indikator wegen der Corona-Krise auf ein Rekordtief von 26,5 Punkte gefallen.

Der "Caixin"-Indikator beschreibt die Stimmung in den eher kleinen und mittelgrossen Unternehmen.

/jsl/la/fba