Stärkster Anstieg der deutschen Erzeugerpreise seit zehn Jahren

Der starke Anstieg der deutschen Erzeugerpreise hat sich im April fortgesetzt. Die Jahresrate erklomm den höchsten Wert seit rund zehn Jahren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, legten die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zu. Gegenüber dem Vorjahr lagen die Erzeugerpreise um 5,2 Prozent höher. Das ist das grösste Plus seit August 2011; damals waren die Preise ebenfalls um 5,2 Prozent gestiegen, als es nach der Finanz- und Wirtschaftskrise zu einem starken Schub kam.

Die Steigerungsraten entsprachen den Erwartungen von Ökonomen, die von Dow Jones Newswires befragt wurden. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Erzeugerpreise waren deutlich höhere Kosten für Energie und Vorleistungsgüter. Energie kostete im Durchschnitt 10,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise um 3,6 Prozent höher. Vorleistungsgüter waren um 8,2 Prozent teurer.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Von Andreas Plecko

WIESBADEN (Dow Jones)