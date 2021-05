SR Technics erweitert Wartungs-Angebot in Zürich

Zürich (awp) - Das Flugzeugwartungsunternehmen SR Technics erweitert sein Dienstleistungs-Angebot in Zürich. So sollen am Standort Zürich künftig auch Wartungs- und Reparaturarbeiten für die LEAP-1B-Triebwerke von CFM International vorgenommen werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die behördlichen Zertifizierungen würden im ersten Quartal 2022 erwartet.

Die Aufnahme des LEAP-1B in das Triebwerksportfolio bedeute eine Erweiterung der Dienstleistungen, die bereits für die Wartung der Boeing 737 MAX erbracht würden, heisst es weiter. Ausserdem zeuge dies auch von den guten Beziehungen zu CFM International und den Muttergesellschaften GE Aviation und Safran Aircraft Engines. SR Technics zeigt sich zuversichtlich, die notwendigen Fähigkeiten für die Wartung des Triebwerks in weniger als einem Jahr aufbauen zu können.

an/hr