|PMI
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02.11.2026 10:10:41
Solider Herbstauftakt: Industrie der Eurozone wächst im Oktober weiter
Die Eurozone-Industrie ist zu Beginn des vierten Quartals 2026 auf solidem Wachstumskurs geblieben, obwohl sich die Auftragszuwächse verlangsamten und der Lieferdruck zunahm.
"Mit einem erneut soliden PMI-Wert geht die beste Expansionsphase der Eurozone-Industrie seit über vier Jahren in die Verlängerung", kommentierte Chris Williamson, Chief Business Economist bei S&P Global Intelligence. Das seit Februar anhaltende kräftige Wachstum zeige, dass die Industrie ausgesprochen widerstandfähig sei, hatte sie doch mit zahlreichen Belastungen wie Zöllen und Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine sowie insbesondere den dadurch verursachten Kostenanstieg und Lieferengpässen zu kämpfen.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2026 04:06 ET (09:06 GMT)
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