So unterscheiden sich die Labels IP Suisse und Knospe Bio Suisse

Zürich (awp) - Vielen Schweizerinnen und Schweizern ist beim Einkaufen die Nachhaltigkeit wichtig. Insgesamt gibt es hierzulande laut WWF 31 etablierte Nachhaltigkeitslabels. Zwei davon sind Knospe Bio Suisse und IP Suisse. Doch wodurch zeichnen sich diese aus?

Der Wydhof in Flaach mit 70 Hektar Land und 70 Milchkühen ist ein Mitglied bei IP-Suisse. Eines der Ziele dieser Organisation ist es, dass die 18'500 dem Label verpflichteten Bauernhöfe ihren Treibhausgasausstoss bis 2025 um 10 Prozent senken - und dies, ohne dabei die landwirtschaftliche Produktion herunterzufahren. Der Wydhof arbeitet seit rund vier Jahren daran, dieses Ziel zu erreichen.

"Wir schafften es bislang, die Emissionen um rund 8 Prozent zu senken", sagte Bauer Philipp Schläpfer an einer Podiumsdiskussion auf dem Wydhof. Viel mehr liege aber kaum drin: Denn wenn es nicht genügend regnet, braucht es mehr Kraftfutter für die Tiere, zum Beispiel Soja. Dies wiederum wirkt sich negativ auf die CO2-Bilanz des Hofs aus.

Um die Umweltziele zu erreichen, setzen die Höfe von IP Suisse bei der Milchkuhhaltung, der Biodiversität und der Bodenregeneration an. Eine wesentliche Massnahme besteht darin, die Lebenszeiten einer Kuh zu verlängern. Eine Milchkuh auf dem Wydhof gab vor Beginn des Projekts über ihre Lebensspanne 23'000 Kilogramm Milch. Mittlerweile sind es 29'000 Kilogramm und die 30'000 seien in Sicht, so Schläpfer.

Wenn eine Kuh länger lebt und dadurch mehr Milch gibt, braucht es insgesamt weniger Kühe, was sich positiv auf die Umwelt auswirkt. Doch auch hier gibt es Hürden: Mit dem Alter der Kuh steigt auch das Risiko einer Erkrankung. Vor allem bei Erkrankungen des Euters wird bei IP-Suisse-Höfen schnell zu Antibiotika gegriffen.

Auf Bio-Bauernhöfen wird dagegen fast gänzlich auf Antibiotika verzichtet. Die Richtlinien von Bio Suisse verbieten jeglichen vorbeugenden Einsatz von Antibiotika und anderen Chemotherapeutika. Eine Ausnahme ist nur gegeben, wenn der Tierarzt das Medikament verschreibt und das Tier mit komplementärmedizinischen Methoden nicht wirksam behandelt werden kann - also im äussersten Notfall.

Der Boden als wichtiges Gut

Dafür setzt IP Suisse stark auf die Biodiversität. Auf dem Wydhof befinden sich rund 18 Prozent Biodiversitätsfläche. Die Acker werden "extensiv" bewirtschaftet. Das heisst, es werden nur Neophyten, also ausländische Pflanzen, gejätet. Ansonsten überlässt man das Feld sich selbst. Auch die Biobauernhöfe setzen auf Biodiversität.

Auf die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit legen die beiden Labels ebenfalls Wert. Mit einer sogenannten "Fruchtfolge", also dem Abwechseln zwischen verschiedenen Kulturen, wird der Boden geschont. Zudem verwendet IP Suisse bodenschonende Bearbeitungsmassnahmen wie beispielsweise die Direktsaat.

Beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zeigt sich jedoch nochmals ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Labels. Während IP Suisse den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert, setzt die Knospe komplett auf organischen Dünger wie Mist und Kompost. Dadurch konnte der Einsatz von chemisch-synthetischen Hilfsmitteln im Bio-Anbau um 98,5 Prozent reduziert werden.

All diese Massnahmen wirken sich natürlich auf den Preis der Produkte aus. Deshalb kosten IP Suisse Produkte meist etwas mehr als die herkömmlichen. Für Bio-Produkte müssen die Kunden sogar noch etwas tiefer in die Tasche greifen. "Viele Kunden sind leider bisher nicht bereit, den Aufpreis zu bezahlen", sagte IP-Suisse-Präsident Andreas Stalder.

kae/tv