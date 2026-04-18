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Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265

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Konjunkturerholung 18.04.2026 08:22:00

SNB-Präsident erwartet für 2027 gedämpftes Wachstum

SNB-Präsident erwartet für 2027 gedämpftes Wachstum

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt mit Blick auf die Krise im Nahen Osten zurückhaltend, was den Konjunkturausblick für die Schweiz angeht.

Schweizerische Nationalbank
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Im laufenden Jahr rechnet SNB-Präsident Martin Schlegel mit einem gedämpften Wachstum, wie er in einem Interview mit der SRF-"Tagesschau" (Ausgabe 17.04.) in Washington sagte. 2027 rechnet er aber mit einer "gewissen Erholung".

Unverändert bleibt die geldpolitische Ausrichtung der SNB, auch wenn die Inflation im Zuge der gestiegenen Energiepreise laut Schlegel in der kurzen Frist "etwas erhöht" ist. "Auf die mittlere Frist ist der Inflationsdruck aber praktisch unverändert", sagte er. "Die Nationalbank hat eine erhöhte Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren, um die Preisstabilität sicherzustellen", bekräftigte Schlegel frühere Aussagen.

mk/

Washington (awp)

Weitere Links:

SNB plädiert für offene Schnittstellen im Zahlungsverkehr - Aktie im Fokus
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