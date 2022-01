SIX steigert Umsatz mit ETFs im vierten Quartal deutlich

Dabei befanden sich nachhaltige ETFs weiterhin im Aufwind, wie aus dem ETF-Marktreport der SIX hervorgeht.

Insgesamt kletterte der ETF (Exchange Traded Funds)-Umsatz im Schlussquartal im Quartalsvergleich um beinahe 30 Prozent auf 20,69 Milliarden Franken, lag damit aber um 18 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Der Schweizer Aktienmarkt habe vom hervorragenden Jahr der US-Aktien - trotz der anhaltenden Pandemie, der Rekordinflation und der bevorstehenden Zinserhöhungen - profitiert, teilte die SIX am Montag mit. Der hiesige Aktienmarkt erzielte demnach die beste Quartalsperformance in Europa und rückte im internationalen Vergleich ins obere Mittelfeld vor. Die positive Entwicklung der Börsenkonjunktur beflügelte auch den ETF-Markt.

So lag auch die Anzahl der Trades um knapp 30 Prozent über dem Niveau des dritten Quartals und auch leicht über dem Vorjahresquartal. Grund dafür sei die gestiegene Zahl an Abschlüssen mit einem Gesamtvolumen von unter 10'000 Franken.

Zwischen Oktober und Dezember wurden 42 neue ETFs an der Schweizer Börse kotiert. Dabei lag der Fokus laut SIX weiterhin auf Nachhaltigkeit. Per Ende Dezember standen den Investoren an der SIX Swiss Exchange 1561 ETFs zum Handel zur Verfügung.

Zürich (awp)