SIGNA-Sanierer will bis Ende November Plan präsentieren

WIEN (awp international) - Der als Sanierer der SIGNA-Gruppe bestellte Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz will bis Ende November wesentliche Schritte zur Restrukturierung des Unternehmens präsentieren. Das teilte der Immobilien- und Handelskonzern am Freitag mit. Es gelte, alle Bereiche der Gruppe auf den Prüfstand zu stellen und langfristige Lösungen zu finden. "Für die Dauer der Restrukturierung nimmt Arndt Geiwitz eigenverantwortlich die Interessen der Familie Benko Privatstiftung wahr", hiess es. Wie lange diese Restrukturierung dauere, lasse sich noch nicht abschätzen.

Als zusätzliches Vorstandsmitglied der auf Immobilienprojekte spezialisierten Sparten SIGNA Prime und SIGNA Development sei nun auch der deutsche Unternehmensberater Ralf Schmitz an Bord, teilte das Unternehmen weiter mit.

Der 46-jährige SIGNA-Gründer René Benko hatte am Mittwoch seine Macht abgegeben und das Ruder des Konzerns in die Hände von Geiwitz gelegt. Die Firma, die in der langen Niedrig-Zins-Phase in Top-Lagen europäischer Städte und in den USA Immobilien erwarb und entwickelte, war durch die höheren Zinsen und die gestiegenen Baukosten in Schwierigkeiten geraten. SIGNA gehört in der Schweiz die Hälfte der Globus-Gruppe.

