Selecta ernennt Philippe Gautier zum Finanzchef

Zürich (awp) - Die Automatenbetreiberin Selecta hat einen neuen Finanzchef erhalten. Philippe Gautier übernimmt den Posten von Andreas Schneiter an, der per Ende Oktober von seiner Funktion zurückgetreten ist. Gautier kommt von SMCP, wo er als Group CFO und Operations Director in Paris tätig war.

Davor war er den Angaben nach als CFO und COO innerhalb der Kering-Gruppe für die Marken Sergio Rossi und Puma in Nordamerika tätig. Gautier stosse zu einem für die Gruppe entscheidenden Zeitpunkt zu Selecta, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Anfang September hatte das unter der Corona-Pandemie stark leidende Unternehmen mit der Unterstützung von Investoren eine umfassende Rekapitalisierungsmassnahme zur Stärkung der Bilanz abgeschlossen. Der krisengeschüttelte Snackautomaten-Betreiber Selecta erhielt dabei frische Mittel vom US-Finanzinvestor KKR. Dieser schoss 125 Millionen Euro an zusätzlichem Kapital in die Schweizer Firma ein.

sta/tt