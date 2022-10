Schwyzer EBS belohnt stromsparende Kunden mit Gutschrift

Schwyz (awp/sda) - Die Schwyzer EBS Energie AG belohnt Kundinnen und Kunden, die sparsam mit dem Strom umgehen. Wer in den nächsten sechs Monaten mindestens 20 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode einspart, erhält eine Gutschrift.

Das Stromsparen wird mit 5 Rappen pro eingesparte kWh belohnt, wie die EBS Energie AG, die regionale Energiedienstleisterin für die Region Innerschwyz, am Montag mitteilte. Das Angebot gilt vom 1. Oktober bis zum 31. März.

Man spart also Kosten durch den niedrigeren Stromverbrauch und erhält dazu eine Gutschrift. Wer beispielsweise im Vorjahr während dieser Monate 2500 kWh verbraucht hatte und in den kommenden sechs Monaten 1875 kWh verbrauchen wird, der spart 625 kWh ein. Dies würde eine Gutschrift von 31,25 Franken bedeuten, die dann bei der Stromrechnung vom 1. Quartal 2023 in Abzug gebracht würde.