Schweizer Umweltorganisationen und Bund ziehen negative Bilanz

Bern (awp/sda) - Leichte Fortschritte, keine konkrete Verpflichtungen und offene Fragen: Müssten Schweizer Umweltorganisationen und der Bund nach der Uno-Klimakonferenz in Scharm el Scheich den Daumen nach oben oder unten strecken, würde er wohl eher gegen unten zeigen.

Die Kritik nach der ersten Verhandlungswoche an der Uno-Klimakonferenz in Scharm el Scheich sei berechtigt gewesen, sagte der Schweizer Delegationsleiter Franz Perrez gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag.

Nach zwei Wochen und einer 36-stündigen Verlängerung der Konferenz sah er aber leichte Fortschritte. Namentlich erwähnte er die Schaffung eines Fonds zur Entschädigung der ärmsten Länder für die Folgen des Klimawandels. Die Schweiz habe bei der Diskussion um den Fonds eine wichtige Rolle gespielt.

Zum Schluss seien aber noch viele Fragen nicht geklärt worden, bemängelte das Bundesamt für Umwelt (Bafu). Unklar bleibe, welche Länder Beiträge leisten sollen, wie die Gelder verteilt werden und wer den Fonds verwaltet, wie das Bafu mitteilte. Laut Perrez ist der Fonds Teil eines Mosaiks an Beschlüssen. Nun gehe es darum, die Details zu erarbeiten.

Für die Umweltorganisation WWF war der Fonds denn auch ein Lichtblick in einer sonst enttäuschenden Konferenz. Den Worten müssten Taten folgen, forderte die Organisation.

Kein Abschied von Erdöl und Erdgas

Ein weiterer leichter Fortschritt sei der schrittweise Ausstieg aus der Kohle, der von der Schweiz unterstützt worden sei, sagte der Schweizer Umweltbotschafter. Das Bafu schrieb dazu: "Keine Beschlüsse wurden hingegen zum Ausstieg aus Kohle und dem Abbau der Subventionen für Erdöl und Erdgas gefällt."

Auch sind laut Bafu Länder mit dem grössten Treibhausgasausstoss nicht ausdrücklich verpflichtet worden, ihren Beitrag für das 1,5 Grad-Ziel zu leisten.

Die Grüne Partei bemängelte, in Scharm el Scheich habe die Schweiz zu jenen Ländern gehört, die sich gegen die Entschädigung von klimabedingten Verlusten und Schäden in den armen Ländern durch die reichen Länder gewehrt habe.

Für die Umweltschutzorganisation Greenpeace ist die Schweizer Klimapolitik zu stark nach aussen fokussiert. Der Klimaschutz im Inland dürfe nicht mehr "mit Kompensationen in anderen Ländern schöngerechnet werden".