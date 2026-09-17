Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’895 0.2%  SPI 19’627 0.4%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’674 0.5%  Euro 0.9472 0.0%  EStoxx50 6’306 0.6%  Gold 4’329 1.5%  Bitcoin 62’966 0.2%  Dollar 0.8255 0.0%  Öl 103.0 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Mittag
UBS AG veröffentlicht Bewertung: MTU Aero Engines-Aktie mit Sell
Neue Analyse: UBS AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy
BoE bestätigt geldpolitischen Kurs: Zinsen bleiben unverändert
Suche...

Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aufwärtstrend 17.09.2026 13:07:00

Schweizer Uhrenexporte im August weiter gestiegen - Swatch-Aktie wenig verändert

Schweizer Uhrenexporte im August weiter gestiegen - Swatch-Aktie wenig verändert

Die Schweizer Uhrenexporte sind im August um 9,1 Prozent gestiegen und setzen ihren Aufwärtstrend fort.

Swatch
185.25 EUR 0.73%
Kaufen Verkaufen
Die Schweizer Uhrenexporte sind im August gestiegen. Damit geht der Aufwärtstrend weiter. Allerdings hatte der diesjährige August einen Arbeitstag mehr als der August 2025.

Uhrenexporte steigen im August um 9,1 Prozent

Insgesamt stiegen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent auf 1,79 Milliarden Franken, wie der Uhrenverband FH am Donnerstag mitteilte. Im Juli hatten sie mit einem Plus von 9,6 Prozent noch etwas stärker zugelegt.

Damit sind die Uhrenexporte seit Jahresbeginn um 1,7 Prozent gestiegen. Das sei das erste Mal seit zwei Jahren, dass die Bilanz nach acht Monaten positiv sei, schrieb der Verband. Mit 17,24 Milliarden Franken wurde die Marke von 17 Milliarden geknackt. Das war letztmals 2024 der Fall.

USA bremsen Erholung der Uhrenexporte

Entscheidend für die Entwicklung der Uhrenexporte ist vor allem der grösste Absatzmarkt USA. Dort gab es trotz eines vorteilhaften Basiseffekts im Vorjahresvergleich einen deutlichen Rückschlag. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten brachen im August um 19,4 Prozent auf 197,5 Millionen Franken ein. Damit wurde das kräftige Wachstum gestoppt. Im Vormonat waren die Exporte noch um mehr als ein Viertel gestiegen.

Im Gegensatz dazu verzeichneten die anderen Hauptmärkte mehr oder weniger deutliche Zuwächse, wie der Verband schrieb. Grossbritannien schob sich mit einem Plus von 46,1 Prozent auf 164,7 Millionen Franken näher an den Spitzenreiter USA heran.

Nach Frankreich sprangen die Exporte gar um mehr als das Doppelte auf 157,3 Millionen Franken. Diese Entwicklung sei atypisch, schrieb der Verband. Es könnte sich um einen Verlagerungseffekt zulasten anderer europäischer Länder handeln. Bereits im Mai, Juni und Juli hatte Frankreich stark zugelegt, da sich das Land als Logistikdrehscheibe etabliert hatte.

Zweistellige Zuwächse gab es auch in Japan (+22,1 Prozent) und China (+15,8 Prozent). Auch Hongkong (+1,4 Prozent), Singapur (+8,5 Prozent), Deutschland (+34,0 Prozent) und die Vereinigten Arabischen Emirate (+6,1 Prozent) verzeichneten Zuwächse. Sie hätten von einem günstigen Basiseffekt profitiert, hiess es. Italien war dagegen mit einem Rückgang von 40,4 Prozent die Ausnahme.

Günstige Uhren besonders gefragt

Bei den Preiskategorien legten vor allem die Exporte von günstigen Uhren mit einem Preis von weniger als 200 Franken zu. Sie stiegen um 13,3 Prozent. Am zweitstärksten entwickelten sich die teuren Uhren mit einem Preis von über 3000 Franken (+10,2 Prozent). Die Uhren mit einem Preis von 200 bis 500 Franken legten um 6,1 Prozent zu. Die Ausnahme waren Uhren mit einem Preis zwischen 500 und 3000 Franken. Hier gab es einen leichten Rückgang von 0,9 Prozent.

Die Swatch-Aktie kann von der Meldung kaum profitieren und gewinnt an der SIX zeitweise 0,06 Prozent auf 174,75 CHF.

Biel (awp)

Weitere Links:

Swatch-Aktie gibt wegen schwacher Margen ab: Umsatzwachstum im ersten Halbjahr

Bildquelle: Keystone

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Swatch (I) 175.36 0.72% Swatch (I)

Meistgelesene Nachrichten

Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Führungsumbau
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Bilfinger-Aktie bricht massiv ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Aktien New York: Ölpreisrückgang stützt die Kurse - US-Zinsentscheid bewegt kaum
Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.