Schweizer Uhrenexporte im August weiter gestiegen - Swatch-Aktie wenig verändert

Uhrenexporte steigen im August um 9,1 Prozent

Die Schweizer Uhrenexporte sind im August gestiegen. Damit geht der Aufwärtstrend weiter. Allerdings hatte der diesjährige August einen Arbeitstag mehr als der August 2025.

Insgesamt stiegen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent auf 1,79 Milliarden Franken, wie der Uhrenverband FH am Donnerstag mitteilte. Im Juli hatten sie mit einem Plus von 9,6 Prozent noch etwas stärker zugelegt.

Damit sind die Uhrenexporte seit Jahresbeginn um 1,7 Prozent gestiegen. Das sei das erste Mal seit zwei Jahren, dass die Bilanz nach acht Monaten positiv sei, schrieb der Verband. Mit 17,24 Milliarden Franken wurde die Marke von 17 Milliarden geknackt. Das war letztmals 2024 der Fall.

USA bremsen Erholung der Uhrenexporte

Entscheidend für die Entwicklung der Uhrenexporte ist vor allem der grösste Absatzmarkt USA. Dort gab es trotz eines vorteilhaften Basiseffekts im Vorjahresvergleich einen deutlichen Rückschlag. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten brachen im August um 19,4 Prozent auf 197,5 Millionen Franken ein. Damit wurde das kräftige Wachstum gestoppt. Im Vormonat waren die Exporte noch um mehr als ein Viertel gestiegen.

Im Gegensatz dazu verzeichneten die anderen Hauptmärkte mehr oder weniger deutliche Zuwächse, wie der Verband schrieb. Grossbritannien schob sich mit einem Plus von 46,1 Prozent auf 164,7 Millionen Franken näher an den Spitzenreiter USA heran.

Nach Frankreich sprangen die Exporte gar um mehr als das Doppelte auf 157,3 Millionen Franken. Diese Entwicklung sei atypisch, schrieb der Verband. Es könnte sich um einen Verlagerungseffekt zulasten anderer europäischer Länder handeln. Bereits im Mai, Juni und Juli hatte Frankreich stark zugelegt, da sich das Land als Logistikdrehscheibe etabliert hatte.

Zweistellige Zuwächse gab es auch in Japan (+22,1 Prozent) und China (+15,8 Prozent). Auch Hongkong (+1,4 Prozent), Singapur (+8,5 Prozent), Deutschland (+34,0 Prozent) und die Vereinigten Arabischen Emirate (+6,1 Prozent) verzeichneten Zuwächse. Sie hätten von einem günstigen Basiseffekt profitiert, hiess es. Italien war dagegen mit einem Rückgang von 40,4 Prozent die Ausnahme.

Günstige Uhren besonders gefragt

Bei den Preiskategorien legten vor allem die Exporte von günstigen Uhren mit einem Preis von weniger als 200 Franken zu. Sie stiegen um 13,3 Prozent. Am zweitstärksten entwickelten sich die teuren Uhren mit einem Preis von über 3000 Franken (+10,2 Prozent). Die Uhren mit einem Preis von 200 bis 500 Franken legten um 6,1 Prozent zu. Die Ausnahme waren Uhren mit einem Preis zwischen 500 und 3000 Franken. Hier gab es einen leichten Rückgang von 0,9 Prozent.

Die Swatch-Aktie kann von der Meldung kaum profitieren und gewinnt an der SIX zeitweise 0,06 Prozent auf 174,75 CHF.

Biel (awp)