Schweizer Startup will erste Space-Müllabfuhr ins All bringen

Müllprobleme gibt es nicht nur auf der Erde, sondern auch im Orbit. Über unseren Köpfen schweben unzählige Abfälle und Überbleibsel der Raumfahrt. Ein Schweizer Startup hat es sich nun zum Ziel gesetzt, den Weltraum aufzuräumen.

• Europäische Weltraumorganisation ESA startet mit Schweizer Startup ClearSpace erste Mission zur Beseitigung von Weltraummüll• Weltraumschrott gefährdet Satelliteninfrastruktur und zukünftige Raumfahrtprojekte• Erstes Objekt soll im Jahr 2025 aus dem Orbit entfernt werden

Die Europäische Weltraumorganisation ESA erklärt auf ihrer Internetseite, dass jede Raumfahrtmission "kosmischen" Müll verursacht. Raketen hinterlassen Oberstufen, Verbindungselemente und andere Trümmer. Ausgediente und funktionsuntüchtige Satelliten können meist nicht mehr gesteuert werden und fliegen als Schrott umher. Ausserdem können sich kleinere abgetrennte Teilchen und Flüssigkeiten zu Klumpen verbinden.

Die genaue Anzahl der im Orbit befindlichen Objekte kann nicht exakt bestimmt werden. Nach Angaben der ESA, ermittelten mathematische Modelle, dass ungefähr 29'000 Bruchstücke mit einer Grösse von über zehn Zentimeter in der Erdumlaufbahn ihre Kreise ziehen. Hinzu kommen noch etwa 670'000 Fragmente, die grösser als einen Zentimeter und rund 170 Millionen Teilchen, die grösser als einen Millimeter sind. Alles in allem beträgt die Gesamtmasse des Weltraummülls weit über 6'300 Tonnen.

Höchste Zeit zum Aufräumen

Auf der sechsten europäischen Konferenz zum Thema Weltraummüll haben internationale Experten entschieden, dass eine aktive Müllbeseitigung im Orbit unbedingt nötig ist. Im Jahr 2013 befanden sich ca. 1'000 aktive Satelliten in der Erdumlaufbahn. Deren Wiederbeschaffungskosten beliefen sich damals auf knapp 100 Milliarden Euro. Heute hat sich die Anzahl verdoppelt. Für unsere moderne Gesellschaft und die weltweite Wirtschaft ist das bestehende Satellitennetz unerlässlich. "Obwohl die Massnahmen gegen die weitere Entstehung von Weltraummüll sowie die aktive Entfernung von ausgedienten Satelliten aus den Umlaufbahnen technologisch anspruchsvoll und potenziell kostspielig sind, gibt es keine andere Möglichkeit, das Weltall als wertvolle Ressource für unsere kritische Satelliteninfrastruktur zu schützen", erklärt Prof. Heiner Klinkrad, der Leiter des Space Debris Office der ESA in Darmstadt. Die Trümmer stellen demnach als Geschosse eine akute Gefahr für die Weltraumtechnologie dar. Ausserdem stufen die Experten den kosmischen Müll als globales Umweltproblem ein, der die "wirtschaftlich und wissenschaftlich unverzichtbaren orbitalen Regionen" bedroht. In Zukunft wird der Weltraumschrott weiter zunehmen. Laut Luisa Innocenti, Leiterin der Initiative Clean Space der ESA, würde selbst ein kompletter Stopp der Raketenstarts nichts daran ändern. Durch Kollisionen zwischen den einzelnen Elementen würden in einem Kaskadeneffekt immer neue Trümmer entstehen.

Das Startup ClearSpace geht auf orbitale Mülljagd

Zur Beseitigung des Weltraummülls hat die ESA die Mission "ClearSpace-1" ins Leben gerufen. Nach einem Wettbewerbsverfahren wurde ein Konsortium unter der Leitung des Schweizer Startups ClearSpace damit beauftragt, einen finalen Vorschlag für die Durchführung der Mission zu entwickeln. Das Unternehmen ClearSpace setzt sich aus erfahrenen Weltraumforschern zusammen. Der offizielle Beginn des Projekts soll noch im März 2020 liegen. Bis jedoch das erste Objekt aus dem Orbit entsorgt wird, dauert es bis zum Jahr 2025. Nach Meinung von Luc Piguet, Gründer und CEO von ClearSpace, sei jetzt der genau richtige Zeitpunkt für solch eine Mission. "In den kommenden Jahren wird die Zahl der Satelliten erheblich steigen, wobei mehrere Mega-Konstellationen von Hunderten oder sogar Tausenden von Satelliten in der Erdumlaufbahn geplant sind, um Telekommunikations- und Überwachungsdienste mit grosser Reichweite und geringer Latenz zu liefern. Es ist klar, dass ein 'Abschleppwagen' benötigt wird, um defekte Satelliten aus dieser stark frequentierten Region zu entfernen."

Als Ziel der Unternehmung wurde die Entfernung eines Objekts festgelegt. Dieses haben die Wissenschaftler auch schon genau identifiziert: den "Vega Secondary Payload Adapter", kurz Vespa. Dabei handelt es sich um die Oberstufe der 2013 gestarteten ESA-Trägerrakete Vega, die in der Erdumlaufbahn verblieben ist. Die Grösse und Form eignen sich gut für einen ersten Test.

Der sogenannte "Chaser" soll die Entsorgung durchführen. Im ersten Schritt wird er von der ESA auf eine Höhe von 500 Kilometer gebracht. Anschliessend steuert er, unter Aufsicht der Weltraumorganisation, die entsprechende Zielumlaufbahn an und fängt mittels vier Roboterarmen den Vespa ein. Beide Geräte verlassen im letzten Schritt zusammen den Orbit und verglühen gemeinsam in der Erdatmosphäre. Nach einer erfolgreichen Absolvierung sollen Folgemissionen zu anspruchsvolleren und grösseren Aufgaben übergehen.

Redaktion finanzen.ch