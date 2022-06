Schweizer Netzwerk will Kreislaufwirtschaft bei Textilien fördern

Zürich (awp) - Unternehmen aus der Textilbranche haben das "Swiss Textile Recycling Ecosystem" gegründet. Die Initiative will laut Mitteilung vom Dienstag die Entstehung einer Kreislaufwirtschaft forcieren.

Das Konsortium besteht aus dem Textilien-Recyclingunternehmen Worn Again Technologies, Sulzer, Oerlikon und H&M. Unterstützt wird die Initiative von Rieter, Monosuisse, Coop, Texaid, Sallmann und Serge Ferrari. Die Koordination übernimmt Swiss Textiles.

Die Partner werden verschiedene Textilabfälle an die Demonstrationsanlage von Worn Again Technologies liefern, welche jährlich 1000 Tonnen Material verarbeiten kann und in der Nähe von Sulzer Chemtech in Winterthur gebaut wird. Der Bau wird dieses Jahr beginnen.

