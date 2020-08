Schweizer Börse SIX bietet offenbar für Mailänder Börse

Die Schweizer Börse SIX soll sich Insidern zufolge in den Bieterwettbewerb um Italiens Börsengesellschaft eingebracht haben.

SIX und drei weitere Interessenten sollen das italienische Börsengeschäft übernehmen wollen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Insider.

Nebst der Schweizer Börse seien auch ein Konsortium aus dem französischen Börsenkonzern Euronext und der italienischen Staatsbank CDP sowie die Deutsche Börse an einer Übernahme der Mailänder Börse interessiert.

Sie alle hätten unverbindliche Übernahmeofferten für den 62,5-prozentigen Anteil an der Staatsanleihen-Handelsplattform MTS eingereicht, hiess es in einem Reuters-Artikel vom Samstag. Die Kaufbeträge in den Offerten sollen dabei zwischen 300 und 350 Millionen Euro liegen. Gemäss der italienischen Zeitung "La Repubblica" soll auch die US-Technologiebörse Nasdaq mitgeboten haben.

Ob die Schweizer Börse SIX tatsächlich ein Angebot gemacht hat, wollte ein Sprecher auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. "Wir kommentieren grundsätzlich keine Gerüchte und Spekulationen", hiess es lediglich.

Ein Angebot für MTS sei Bedingung für weitere Verhandlungen über eine allfällige Übernahme der kompletten italienischen Börse, schrieb Reuters. MTS gehört zur Gruppe Borsa Italiana, der auch die Mailänder Börse und ein Abwicklungssystem gehören. Die Gruppe war 2007 für 1,6 Milliarden Euro von der Londoner Börse LSEgekauft worden.

Mittlerweile hat die LSE aber auch den Datenanbieter Refinitiv für 27 Milliarden Dollar übernommen, womit sie ins Visier der EU-Wettbewerbshüter geraten ist. Im Staatsanleihen-Handel würde der fusionierte Konzern eine dominierende Rolle spielen, weshalb die Wettbewerbshüter fordern, dass sich die LSE mindestens von einem Teil der Borsa Italiana trennt.

Unverbindliche Offerten für die gesamte italienische Börse können den Insidern zufolge bis zum 11. September eingereicht werden.

Wachstumspläne bei SIX

Eine allfällige Übernahme der italienischen Börse würde zu den Expansionsplänen von SIX passen. Bereits im Juni hatte die Zürcher Börsenbetreiberin die spanische Börse Bolsas y Mercados Españoles (BME) übernommen. Nach Umsätzen gerechnet wurde die SIX dadurch nach der London Stock Exchange und der Euronext zur drittgrössten Finanzmarktinfrastrukturgruppe Europas.

In einem Interview mit der Zeitung "Finanz und Wirtschaft" hatte SIX-Präsident Thomas Wellauer daraufhin betont, man könne sich ein Wachstum über weitere Zukäufe vorstellen. Zudem wolle die SIX nicht nur beim Börsenhandel, sondern auch etwa im Bereich der Finanzinformation weiter zulegen.

tv/tt

Zürich (awp)