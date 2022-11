Schweiz will Treibhausgasemittenten in die Pflicht nehmen

Bern (awp/sda) - Die Schweiz will die Länder mit dem grössten Treibhausgasausstoss in die Pflicht nehmen. Zudem hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) nach Abschluss der Uno-Klimakonferenz angekündigt, offene Fragen über den an der Klimakonferenz geschaffenen Fonds zu klären.

Mit dem Fonds sollen Länder unterstützt werden, die besonders vom Klimawandel betroffen sind. Es sei aber noch nicht geklärt, welche Länder Beiträge leisten sollen, wie die Gelder verteilt werden und wer den Fonds verwaltet, schrieb das Bundesamt für Umwelt (Bafu) in einer Mitteilung vom Sonntag.

Auch das verabschiedete Arbeitsprogramm bis 2026 ist laut Bafu nicht ausreichend. Länder mit dem grössten Treibhausgasaustoss würden nicht ausdrücklich verpflichtet, ihren Beitrag für das 1,5 Grad-Ziel zu leisten.

Fortschritte seien bei der Umsetzung des Santiago Netzwerks erzielt worden. Das Netzwerk aus Uno-Institutionen und Nichtregierungsorganisationen stelle besonders betroffenen Ländern ab sofort technische Hilfe zur Verfügung. Dazu gehöre es etwa, Frühwarnsysteme aufzubauen.