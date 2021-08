Schweiz: Immobilienpreise steigen weiter

• Schweizer Einfamilienhäuser werden immer teurer• Preise für Eigentumswohnungen sind im Juli leicht gefallen• Mietpreise steigen nur gering

Eigentumshäuser

Der Swiss Real Estate Offer Index zeigt die Entwicklung der Preise von Schweizer Immobilien. Der Index wird auf der Website von Immosout24 in Echtzeit berechnet und entstand in Kooperation mit dem Immobiliendienstleistungsunternehmen IAZI. Im Juli 2021 ist der Kaufpreis von Einfamilienhäusern pro Quadratmeter, laut Index, von 6'934,9 Franken auf 7'045,2 Franken gestiegen. Dies bedeutet ein Wachstum von 1,59 Prozent. Im Jahr 2021 stieg der Preis von 6'685,8 Franken auf 7'023,3 Franken (Stand 4.08.2021). Der Kaufpreis ist in diesem Jahr also um 5,05 Prozent gestiegen. Der Preisanstieg beginnt jedoch nicht erst im Jahr 2021. In den letzten zwölf Monaten ist der Preis, laut Index, sogar um ganze 9,27 Prozent gewachsen. Durch die steigende Preise brauchen Menschen, die sich Eigentum zulegen wollen, immer mehr Rücklagen um sich diesen Wunsch erfüllen zu können. Für viele wird der Wunsch nach einem Eigenheim also immer weiter in die Ferne rücken.

Eigentumswohnungen

Etwas besser steht es im Juli um die Eigentumswohnungen. Hier sind die Preise pro Quadratmeter, laut Index, von 7'825,5 Franken auf 7'781,6 Franken gesunken. Der Angebotspreis ist also um etwa 0,56 Prozent gesunken. Sieht man sich jedoch die Bilanz dieses Jahres an, kann man auch hier einen klaren Trend nach oben ablesen. So sind die Immobilienpreise für Eigentumswohnungen im Jahr 2021 (Stand 04.08.2021) von 7'475,8 Franken, um 4,59 Prozent, auf 7'819,3 Franken gestiegen. Auch die letzten zwölf Monate machen diese Entwicklung deutlich. So verzeichnet der Index in den letzten zwölf Monaten ein Wachstum von 7,17 Prozent.

Mieter

Die Preisentwicklung der Mieten in der Schweiz fällt jedoch nicht so Extrem aus, wie die der Eigentumshäuser und -wohnungen. Hier sind die Preise pro Quadratmeter im Juli von 261,1 Franken, um 0,57 Prozent, auf 259,6 Franken gefallen. Auch das Wachstum im Jahr 2021 (Stand 04.08.2021) fällt eher gering aus. Von 259,2 Franken auf 259,6 Franken sind die Preise nur um etwa 0,17 Prozent gestiegen. In den letzten zwölf Monaten verzeichnet der Index sogar einen Preisanstieg von nur 0.07 Prozent.

E. Schmal / Redaktion finanzen.ch