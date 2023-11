Ruag MRO verkauft Teilareal an Pilatus

Bern (awp) - Der Armeedienstleister Ruag verkauft im Rahmen einer strategische Partnerschaft Teile seines Areals in Stans und Ennetbürgen an den Flugzeugbauer Pilatus. Finanzielle Angaben zum Deal wurden in der Meldung vom Dienstag nicht gemacht.

Mit dem Verkauf entstehe ein aviatischer Industriepark, der die strategische Weiterentwicklung von Ruag und Pilatus im Kanton Nidwalden ermögliche. Gleichzeitig wird Ruag in Stans weiterhin auch Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für die Schweizer Armee verrichten, wie es heisst.

Pilatus werde derweil auf dem erworbenen Arealteil neue Projekte angehen. Die dazu notwendige Infrastruktur wollen die beiden Parteien gemeinsam und schrittweise entwickeln.

