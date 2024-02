Risikobereitschaft der Investoren im Januar rückläufig

Zürich (awp) - Die Risikobereitschaft institutioneller Investoren ist im Januar zurückgegangen. Dies geht aus dem vom Finanzdienstleister State Street ermittelten globalen Risk Appetite Index hervor, in den auch Schweizer Daten einfliessen.

Er sank auf -0,09 von +0,18 Punkten im Vormonat, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Index ist aus 22 Faktoren zusammensetzt und geht von -1 bis +1; ein Wert von 0 drückt also eine neutrale Haltung aus.

Die Indikatoren messen das Vertrauen und die Risikobereitschaft der Anleger quantitativ, indem sie das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Investoren untersuchen. Sie stützen sich damit - im Gegensatz zu anderen Indizes - nicht auf Umfragen ab.

Der Appetit der institutionellen Anleger auf risikoreiche Anlagen sei parallel zu den schwindenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkung gesunken, so das Communiqué. Dies sei an grundsätzlich am Aktien-, Anleihen- und Devisenmarkt zu beobachten gewesen.

Interessanterweise habe es jedoch nach wie vor eine Nachfrage nach hochverzinslichen Unternehmensanleihen gegeben. Dies deute darauf hin, dass sich die Sorgen der Investoren noch immer in Grenzen hielten.

rw/ra