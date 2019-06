Ringier verkauft seine Beteiligung an foodspring (Goodminton)

Zürich (awp) - Ringier verkauft seine Beteiligung am Berliner Functional Food Start-up foodspring. Veräussert werden die Anteile an den Nahrungsmittelkonzern Mars, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag heisst. Ringier war 2017 als Aktionär bei foodspring eingestiegen und hat sich an insgesamt zwei Finanzierungsrunden beteiligt.

Der starke Trend nach personalisierter und zielgerichteter Ernährung habe das Interesse von namhaften FMCG-Unternehmen geweckt, sagte laut Communiqué David Hug, Managing Director von Ringier Digital Ventures zum Verkauf der Anteile. Er sei stolz, foodspring auf dem Weg begleitet zu haben und sei überzeugt, dass dieses mit dem neuen Mehrheitseigner Mars weiterentwickelt werden könne.

