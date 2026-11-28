Florenz/Genf (awp) - Die Richemont-Tochter Montblanc ist in Italien von einem Arbeitsgericht in Florenz verurteilt worden. Der Genfer Luxusgüterkonzern bestätigte am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP ein entsprechendes Urteil und kündigte an, dagegen Berufung einzulegen.

Das Gericht kam laut einem Bericht von Radio SRF zum Schluss, dass ein Vertrag zwischen Montblanc und einem lokalen Subunternehmen bloss vorgeschoben worden sei. In Wahrheit hätten direkte Arbeitsverhältnisse bestanden. Montblanc müsse daher sechs Arbeiter des Zulieferers rückwirkend fest anstellen und ihnen Löhne nachzahlen. Die vorwiegend aus Pakistan stammenden Männer hatten dem Bericht zufolge 2024 ihre Arbeit verloren, als die Zusammenarbeit mit dem Subunternehmen beendet wurde.

"Wir nehmen das Urteil des Arbeitsgerichts mit Respekt zur Kenntnis, teilen dessen Auffassung jedoch nicht", erklärte Richemont gegenüber AWP. Nach Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung werde der Konzern Berufung einlegen.

Gewerkschaften sprechen gemäss Radio SRF von einem Urteil mit Signalwirkung. Denn viele Luxusgüterhersteller lagerten in Italien Arbeiten an Subunternehmen aus, um Kosten zu senken. Dabei sei auch von Ausbeutung die Rede.

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