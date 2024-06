Rechtsnationale liegen laut Hochrechnungen in erster Runde der französischen Parlamentswahlen vorn

Frühe Hochrechnungen zeigten, dass die rechtsextreme Partei ihrem Ziel, die Kontrolle über die Nationalversammlung zu erlangen und die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, einen Schritt näher gekommen ist.

Einer Hochrechnung des Meinungsforschungsinstituts Harris Interactive zufolge erhielten der RN und ihre Verbündeten 34 Prozent der Stimmen in der ersten Runde, während die Neue Volksfront, eine Koalition linker Parteien, 30 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Die wirtschaftsfreundliche Partei von Präsident Emmanuel Macron und ihre Verbündeten landeten demnach mit 22 Prozent der Stimmen auf den dritten Platz.

Der RN ist nun auf dem besten Weg, eine noch nie dagewesene Anzahl von Parlamentssitzen zu erringen, wenn die Wähler zur Stichwahl am 7. Juli an die Urnen zurückkehren, was für Präsident Emmanuel Macron eine verblüffende Wendung bedeutet. Sollte der RN die Mehrheit in der Nationalversammlung erringen, müsste Macron die Macht mit einer rechtsextremen Regierung teilen. Macrons Amtszeit als Präsident endet 2027, und er hat gesagt, er werde nicht zurücktreten.

Macron ging eine grosse Wette ein, als er die vorgezogenen Neuwahlen ansetzte, in der Erwartung, die linken Parteien in der ersten Runde auszustechen und ihre Wähler zu zwingen, sich in der Stichwahl um seine Partei zu scharen, wie sie es bei früheren nationalen Wahlen getan hatten. Die Möglichkeit, Le Pens RN in Rennen im ganzen Land zu besiegen, sagte Macron, würde Frankreich einen Moment der "Klärung" verschaffen.

Nun droht Macrons Kalkül nach hinten loszugehen. Der dritte Platz seiner Partei bedeutet, dass viele seiner Kandidaten die Stichwahlen im ganzen Land verpassen könnten. Um sich für die Endrunde zu qualifizieren, müssen die Kandidaten die Unterstützung von 12,5 Prozent der registrierten Wähler erhalten. Diejenigen, die sich qualifizieren, werden unter Druck gesetzt, aus der Stichwahl auszuscheiden, damit die Stimmen gegen den RN nicht zwischen zwei Parteien aufgeteilt werden.

Le Pen und ihre Verbündeten sind inzwischen in Schlagdistanz zu einer Mehrheit von 289 Sitzen in der Nationalversammlung, die Macron dazu zwingen würde, einen Premierminister aus ihren Reihen zu ernennen. Le Pen hat erklärt, sie wolle, dass ihr Schützling, der 28-jährige Jordan Bardella, die Regierung führt, falls der RN eine Mehrheit im Unterhaus erlangt. Bardella hat die steigenden Lebenshaltungskosten in den Mittelpunkt seiner Kampagne gestellt, den Präsidenten wegen der Inflation angegriffen und versprochen, das Blatt nach sieben Jahren "Macronisme" zu wenden.

Von Noemie Bisserbe und Stacy Meichtry

PARIS (Dow Jones)