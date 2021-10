Ralf Dümmel: Der Werdegang des "Die Höhle der Löwen"-Jurors in Kürze

Ralf Dümmel und DS Produkte - Seine persönliche Erfolgsgeschichte

Ralf Dümmel ist am 02.12.1966 in Norddeutschland, genauer gesagt in Bad Segeberg, geboren. Der heute als Juror der Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannte Unternehmer begann seine Lehre damals bei Möbel Kraft, wozu er damals seinen Realschulabschluss machte. Laut eigener Aussage in einem Interview mit der GALA wollte Dümmel eigentlich bei Möbel Kraft bleiben - bis er Dieter Schwarz kennenlernte. Auf die Frage, wie er vom Möbelfachangestellten zum Investor wurde, antwortete Dümmel gegenüber der GALA: "Durch Babysitting. Der Familienvater war Dieter Schwarz, Gründer von DS, der mein Ziehvater wurde. Er konnte nie verstehen, was ich an meinem Job im Möbelhaus so toll finde. Irgendwann sagte er: 'Du wärst der Richtige für mich.' Wir waren ein tolles Team - ich war der Jüngere, der auf dem Tisch getanzt hat, und Dieter hat fünf Jahre in die Zukunft geschaut. Ich fing als elfter Mitarbeiter bei ihm an."

Dümmel begann so 1988 als Verkaufsassistenz bei DS Produkte zu arbeiten, bereits ein Jahr später wurde er Verkaufsleiter. Acht Jahre nach seinem Einstieg bei DS Produkte wurde er zum Gesellschafter ernannt, im Jahr 2000 wurde er Geschäftsleiter von DS Produkte. Noch heute arbeitet Dümmel für das Unternehmen, welches unter seiner Führung in den letzten Jahren stark gewachsen ist. DS Produkte beschäftigt mittlerweile rund 400 Mitarbeiter im Grossraum Hamburg Mecklenburg-Vorpommern. Gerade Non-Food-Artikel sind das Metier. Dümmel baut die Geschäfte von DS Produkte stetig auf internationaler Basis weiter aus.

Das ist das Motto des "DHDL"-Jurors

Neben seiner Tätigkeit bei DS Produkte erfand Dümmel auch den Trinkwassersprudler WasserMaxx, welchen er in den 2000er Jahren verkaufte.

Als Juror bei dem Format "Die Höhle der Löwen" gibt er sein Wissen an junge Gründer und Unternehmen weiter und investiert in die Startups, für die er eine Zukunft sieht. Er ist nun bereits seit der dritten Staffel, also seit 2016, bei "DHDL" dabei und erlangte damit nationale Bekanntheit.

VOX gegenüber verrät er auch sein Erfolgsrezept: "Wille, Wille, Wille! Denn Können kommt von Wollen. 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, minus ein wenig Schlaf - nur so kann man sein Ziel erreichen."

So lebt Dümmel privat

Auch privat scheint es bei dem Unternehmer rund zu laufen. Aus erster Ehe hat Dümmel drei Söhne und ist nun bereits seit einigen Jahren mit der Moderatorin Anna Heesch liiert, welche ebenfalls einen Sohn mit in die Beziehung bringt. Das Paar lebt mittlerweile gemeinsam in Hamburg.

Neben seinem Berufsalltag ist Dümmel ein Familienmensch und begeisterter Fussball-Fan.

Marie-Sophie Steinbach / Redaktion finanzen.ch