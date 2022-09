PwC Schweiz will ökologischen Fussabdruck deutlich reduzieren

Zürich (awp) - Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC Schweiz will bis 2030 klimaneutral werden. Um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, lässt das Unternehmen unter anderem durch den Zürcher Technologiekonzern Climeworks CO2 aus der Luft filtern.

Die von PwC gesetzten Klimaziele wurden von der 'Science-Based Targets Initiative' validiert, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Sie beinhalten der Mitteilung zufolge die Verpflichtung, die Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie die Geschäftsreise-Emissionen des Unternehmens in absoluten Zahlen bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 50 Prozent zu reduzieren.

Weniger Emissionen dank ÖV und Recycling

Hauptpfeiler des Netto-Null-Ziels soll die Optimierung des eigenen betrieblichen Ressourcen- und Energieverbrauchs sein. Zum Beispiel werde für Reisetätigkeit der öffentliche Verkehr bevorzugt und seit 2018 würden unvermeidbare CO2-Emissionen wie Flugreisen zu 100 Prozent kompensiert.

Seit 2019 hat das Unternehmen zudem an allen Standorten in der Schweiz ein "durchdachtes" Recyclingsystem für Abfall- und Wertstoffe. Und den eigenen Stromverbrauch deckt PwC seit dem Geschäftsjahr 2021 vollumfänglich aus erneuerbaren Energiequellen (RE100), wie es weiter heisst.

Auch will PwC seine Klimaschutz-Massnahmen laufend weiterentwickeln und an neue Technologien anpassen, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP weiter sagte. Aktuell gehe es etwa um die Dekarbonisierung der Lieferkette und darum, die eigenen Büros nach und nach in energieeffizientere Gebäude und näher an den öffentlichen Verkehr zu zügeln.

CO2 aus der Luft filtern

Als zweiten Pfeiler seines Klimaschutzes bezeichnet das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen die Kompensation von nichtreduzierbaren CO2-Emissionen mithilfe wissenschafts- und technologiebasierter Lösungen. PwC hat dafür mit dem Zürcher Technologieunternehmen Climeworks einen Vertrag über acht Jahre geschlossen.

Climeworks ist den Angaben zufolge auf das nachhaltige Beseitigen von Treibhausgasen spezialisiert und hat das Verfahren "Direct Air Capture" entwickelt. Damit lasse sich CO2 aus der Umgebungsluft filtern und im Erdinneren nachhaltig lagern. Der Vertrag mit PwC sieht vor, dass so "tausende Tonnen CO2" aus der Luft entnommen werden. Dafür gebe man einen siebenstelligen Betrag aus, so die Sprecherin. Eine konkrete Zahl nannte sie nicht.

Die Klimaziele von PwC Schweiz stehen gemäss der Sprecherin im Einklang mit denen des Gesamtkonzerns. PwC International habe ein einheitliches Klimaziel, um Netto-Null bis 2030 zu erreichen, sagte sie. Die lokale Umsetzung werde dabei auf Länderebene geplant.

jl/tv