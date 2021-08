PwC: Jeder sechste Stromer von deutschen Autobauern

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag aufwärts, wogegen sich der deutsche Leitindex mit einem Verlust aus der Woche verabschiedete. Nach den neuen Höchstständen vom Vortag gab die Wall Street nach. Auf rotem Terrain präsentierten sich am Freitag die Märkte in Fernost.