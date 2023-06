Putin singt Loblied auf seine Wirtschaft und deutet Atomwaffeneinsatz an

Von Ann M. Simmons

MOSKAU (Dow Jones)--Der russische Präsident Wladimir Putin nutzte ein vielbeachtetes Wirtschaftsforum, um den Erfolg Moskaus beim Widerstand gegen die Sanktionen des Westens zu loben. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Ukraine in seinen Augen fast vollständig von westlicher militärischer Unterstützung abhängig geworden ist, während Kiew versucht, Gebiete unter russischer Kontrolle zurückzuerobern. Ausserdem deutete er erneut an, dass Russland sein Atomwaffenarsenal einsetzen könnte, wenn seine eigene Sicherheit bedroht wäre.

Während seiner fast 90-minütigen Rede auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg zeichnete der russische Staatschef ein glänzendes Bild der russischen Wirtschaft. Trotz des sich verschärfenden Arbeitskräftemangels und anderer kriegsbedingter Widrigkeiten sei es Moskau gelungen, den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen, die die USA und ihre Verbündeten kurz nach der Invasion im Februar 2022 verhängt hatten, weitgehend zu entgehen, was zum Teil auf die steigenden Energiepreise zurückzuführen sei, so Putin. Er wies auch darauf hin, dass den Ländern in Asien und Afrika mehr Handelsmöglichkeiten geboten werden.

"Das zweite Quartal des vergangenen Jahres war das schwierigste für unsere Wirtschaft, für die Binnenwirtschaft", sagte Putin auf einer Plenarsitzung. "Aber wir können getrost sagen, dass die damals gewählte Strategie funktioniert hat." Der russische Staatschef erklärte, dass das Bruttoinlandsprodukt des Landes im April im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent gewachsen sei und dass die Wirtschaft bis zum Jahresende voraussichtlich um einen vollen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr zulegen werde.

"Dies wird es unserem Land ermöglichen, seinen Platz unter den führenden Volkswirtschaften der Welt zu behaupten", sagte Putin und fügte hinzu, dass Russlands "öffentliche Finanzen im Allgemeinen ausgeglichen sind" und dass es ein kleines Defizit im Bundeshaushalt gibt, das mit früheren Ausgaben zusammenhängt. Er erklärte auf dem Forum, dass Russland seine Militärausgaben erhöhen müsse, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten, und wies später darauf hin, dass das Land die Produktion von Militärmaterial im vergangenen Jahr um das 2,7-fache gesteigert habe.

Russland steht vor erheblichen wirtschaftlichen Problemen. Viele Männer im erwerbsfähigen Alter sind aus dem Land geflohen, da sie befürchten, von einer erneuten Mobilisierung erfasst zu werden, nachdem im vergangenen Jahr rund 300.000 Reservisten einberufen wurden. Russische Unternehmen haben mit einem Mangel an wichtigen Arbeitskräften wie Programmierern, Ingenieuren, Schweissern und Bohrern zu kämpfen, was darauf hindeutet, dass das, was der Kreml als "besondere Militäroperation" in der Ukraine bezeichnet, der russischen Wirtschaft langfristigen Schaden zufügen könnte.

Die Regierung hat kürzlich Vorschläge zur Besteuerung von Hunderttausenden von Menschen vorgelegt, die zu Beginn des Krieges geflohen sind, ihre Arbeitsplätze in Russland aber aus der Ferne, beispielsweise aus der Türkei, Armenien und Zentralasien, behalten haben. Einige russische Gesetzgeber haben neue Gesetze vorgeschlagen, um das Eigentum derjenigen zu beschlagnahmen, die das Land verlassen haben. Eine Reihe von Drohnenangriffen innerhalb Russlands, darunter einer auf den Kreml, haben zu dem wachsenden Gefühl beigetragen, dass die Auswirkungen des Krieges bald im ganzen Land stärker zu spüren sein könnten.

Putins Äusserungen erfolgten vor dem Hintergrund der heftigen Kämpfe in der Ukraine, wo Kiew versucht, die russischen Truppen, die etwa ein Fünftel des Landes besetzen, in den Osten zurückzudrängen. Der russische Staatschef verteidigte den Einmarsch im vergangenen Jahr mit den Worten, es sei notwendig gewesen, um die russische Souveränität zu schützen, und wiederholte seine häufig geäusserte Behauptung, die USA und die NATO versuchten, Moskau durch die Unterstützung und Bewaffnung der Ukraine zu schwächen. Er versuchte erneut, sich auf den Widerstand der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg zu berufen. Der Westen, so sagte er, "unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass Russland eine, wie man sagt, strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld erleidet."

Zudem warnte der russische Staatschef den Westen, dass Russland zwar derzeit nicht die Absicht habe, Atomwaffen einzusetzen, dass aber "der Einsatz von Atomwaffen theoretisch möglich ist, wenn die Existenz des russischen Staates bedroht ist." Putin hat seit der Invasion häufig über den Einsatz von Atomwaffen gesprochen und er erinnerte die Zuhörer daran, dass Moskau bereits mit der Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus, nördlich von Kiew, begonnen hat.

"Wir haben die Kommentare der letzten Stunden gesehen", sagte Aussenminister Antony Blinken in Washington. "Wir werden die Situation weiterhin sehr genau und sehr sorgfältig beobachten. Wir haben keinen Grund, unsere eigene nukleare Haltung zu ändern. Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass Russland den Einsatz von Atomwaffen vorbereitet. Der Präsident hat diese Woche erneut erklärt, dass wir uns weiterhin der Verteidigung der NATO verpflichtet fühlen, und zwar jeden Zentimeter ihres Territoriums.

Zuvor hatte der Kreml erklärt, der russische Staatschef sei offen für Kontakte zur Beilegung der Krise in der Ukraine, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete. Am Samstag wird Putin voraussichtlich eine Delegation afrikanischer Politiker empfangen, die dem russischen Staatschef eine Friedensinitiative vorlegen wollen. Am Freitag sollte die Delegation unter Leitung des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa in Kiew Gespräche mit Selenskyj führen.

Viele afrikanische Staaten sind von den durch den Krieg verursachten Schäden, insbesondere bei den Getreidelieferungen, betroffen und haben davon abgesehen, die russische Invasion direkt zu verurteilen. Putin hat versucht, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowohl zu Afrika als auch zu Russlands Nachbarn in Asien auszubauen. "Wir werden dem Nord-Süd-Korridor besondere Aufmerksamkeit widmen", sagte er. "In östlicher Richtung - bis 2025 soll der Exportgüterverkehr um ein Drittel zunehmen (....) Wir haben nicht den Weg der Selbstisolierung eingeschlagen".

Vielmehr wolle Russland den Handel mit Ländern ausbauen, die sich "nicht dem rüpelhaften Druck von aussen beugen", so Putin in einem weiteren versteckten Seitenhieb auf den Westen. "Russland", so Putin, "ist und wird immer an der Weltwirtschaft beteiligt sein".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2023 14:16 ET (18:16 GMT)