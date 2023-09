Profile bei Inkasso-Unternehmen Intrum wohl offen einsehbar

Schwerzenbach ZH (awp/sda) - Wegen einer Sicherheitslücke sind auf dem Kundenportal des Finanz- und Inkassodienstleisters Intrum zahlreiche Schuldner-Profile offen einsehbar gewesen. Dies berichtete der "Beobachter" am Freitag.

Intrum bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA eine Sicherheitslücke zwischen dem 9. und 29. August. Kurz nachdem der "Beobachter" Intrum auf das Leck hingewiesen habe, sei das Kundenportal geschlossen worden. Der "Beobachter" geht nach eigenen Recherchen davon aus, dass etliche Profile betroffen waren, "möglicherweise Zehntausende".

Laut dem Unternehmen sei am 29. August eine "Schwachstelle in der Passwortsicherheit" festgestellt worden, "das die Sicherheit des Kundenportals" betraf. Grund dafür sei ein Software-Update am 9. August gewesen, schrieb Intrum am Freitag.

Daraufhin hätte man das Portal vorübergehend offline gestellt, "um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten". Am 30. August sei das Portal wieder online geschaltet worden.