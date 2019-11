Privatanleger für DAX und Wall Street pessimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung der Privatanleger für die Aktienmärkte hat sich seit der Umfrage vor einer Woche deutlich eingetrübt. Dies- wie jenseits des Atlantiks sind einige Anleger aus dem Lager der Bullen in das der Bären gewandert. Nach einem guten Jahr scheinen viele Gewinne mitgenommen zu haben.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sank der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland um deutliche 8 Punkte auf nun 48 Prozent. 32 Prozent der Privaten sind pessimistisch gestimmt, was einem Plus von 5 Prozentpunkten entspricht. 20 Prozent (plus 3 Prozentpunkte) der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu.

Ähnlich ist die Entwicklung in den USA. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey liegt der Anteil der Pessimisten an der Wall Street nun bei 29 Prozent und damit 4,2 Prozentpunkte höher als noch vor Wochenfrist. Das Bullenlager ist dagegen um 6,5 Prozentpunkte auf 34,2 Prozent gefallen. Neutral sind nun 36,7 Prozent der befragten US-Anleger gestimmt, was einem Plus von 2,3 Prozentpunkten entspricht.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2019 05:04 ET (10:04 GMT)